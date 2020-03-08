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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 203204205206207>
Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 16:22

Российские власти заявили о возможности приговорения к тюремным срокам тех пациентов, которые не соблюдают карантин в связи с эпидемией коронавируса Covid-19. Так, несоблюдение режима самоизоляции рассматривается сотрудниками правопорядка как подвержение опасности жизней окружающих людей .

Такую информацию опубликовал Департамент здравоохранения Москвы (Мосгорздрав).

Так, согласно сообщению ведомства, нарушение условий карантина может повлечь уголовную ответственность сроком до 5 лет лишения свободы. Указывается, что ответственность за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения предусмотрена ст. 236 УК.

Вот пункты этой статьи:

нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей, наказывается штрафом в размере до 80 000 руб., лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет, обязательными работами на срок до 360 часов, исправительными работами на срок до года или лишением свободы на тот же срок;
то же самое деяние, повлекшее смерть человека, грозит нарушителю обязательными работами на срок до 480 часов, исправительными работами на срок до 2 лет, принудительными работами на срок до 5 лет или лишением свободы на такой же срок.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 16:26

_Mykola_
вы реально верите что я сижу на теме короновируса уже месяц и верю что в мире 100000 больных или в Украине 1. Это смешно мне слышать.. Объективно пока у нас не более 100 больных а это значит что как минимум хлеб и молоко можно покупать.. ИМХО..
Потом нет.. Но пока да..
И еще на прошлой неделе я был один во Львовском Ашане а потом в Эпицентре в маске это непередаваемое чувство, когда взгляд людей случайно останавливался на мне.. Как будто я им о чем то напомнил.. и все они о чем то задумались.. Я понимаю, половина как на этой ветке скажем оптимисты, скажем так.. Но кто то задумался может тогда решил купить средства СИЗ. Это главное..
vladislavlvov
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 16:29

freeze Диктатуре всегда легче чем демократии бороться с вирусами...Они смертную казнь введут и ее проглотят..
vladislavlvov
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  vladislavlvov написав:_Mykola_
вы реально верите что я сижу на теме короновируса уже месяц и верю что в мире 100000 больных или в Украине 1. Это смешно мне слышать.. Объективно пока у нас не более 100 больных а это значит что как минимум хлеб и молоко можно покупать.. ИМХО..
Потом нет.. Но пока да..
И еще на прошлой неделе я был один во Львовском Ашане а потом в Эпицентре в маске это непередаваемое чувство, когда взгляд людей случайно останавливался на мне.. Как будто я им о чем то напомнил.. и все они о чем то задумались.. Я понимаю, половина как на этой ветке скажем оптимисты, скажем так.. Но кто то задумался может тогда решил купить средства СИЗ. Это главное..

По описанным мною симптомам уже прокатилось за последние три недели как минимум три семьи, и протекание такое же по детям, женщинам, мужчинам и +/- то же лечение.
Совпадение?
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 16:35

  freeze написав:В России ширится. + Белгородская, + Калининградская области


В Росії не буде коронавірусу. Інфа 100% :oops: :x :shock:

Аналіз даних в соціальних науках. Дорого.
ritter
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 16:39

_Mykola_
может это смешно но у меня двойня. мы решили сделать карантин для детей, отменили садик общественный транспорт, теквондо и вообще все могли.... но
!!!!!!!!!!!! за последний месяц с разницей 14 двое детей получили ветрянку.. да фигня да не так обидно хоть карантин прошел не так напрасно..
но откуда... мне кажется иногда от всего просто не сохранишься..
vladislavlvov
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 16:51

Re: Эпидемия коронавируса в мире

vladislavlvov написав:freeze Диктатуре всегда легче чем демократии бороться с вирусами...Они смертную казнь введут и ее проглотят..


Я не юрист, но подозреваю, что у нас тоже аналогичная статья есть в уголовном кодексе.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 17:14

  freeze написав:
vladislavlvov написав:freeze Диктатуре всегда легче чем демократии бороться с вирусами...Они смертную казнь введут и ее проглотят..


Я не юрист, но подозреваю, что у нас тоже аналогичная статья есть в уголовном кодексе.

Ой да ладно.
Если даже натянуть сову на глобус, то наш коронавирусный вильнолюд будет либо выпущен под 5 копеек залога, либо взят на поруки, либо просто не явится в суд.
Но возможно это не так уж плохо, ибо попав в общую камеру СИЗО... :idea: :idea: :idea:
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 17:21

  vladislavlvov написав:_Mykola_
может это смешно но у меня двойня. мы решили сделать карантин для детей, отменили садик общественный транспорт, теквондо и вообще все могли.... но
!!!!!!!!!!!! за последний месяц с разницей 14 двое детей получили ветрянку.. да фигня да не так обидно хоть карантин прошел не так напрасно..
но откуда... мне кажется иногда от всего просто не сохранишься..

Прививки нужно делать. В США прививка от ветрянки вообще в обязательном порядке.
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 17:23

  centurionus написав:
Українці перебували в літаку з хворою коронавірусом громадянкою Молдови

Бісить недолуге вживання "українці" в контексті "громадяни України" (почалося це з часів бджоляра в його дебілоїдному тренді "єдина нація"). Чому тоді не "українці перебували в літаку з хворою коронавірусом молдаванкою"

В нашому паспорті не використовується графа "Національність", а откже фраза "грузин українського громадянства" чи "громадянин України грузинської національності" не може використовуватися, а отже нічого протиправного або недолугого в "українець" немає. А от хто його знає про інші громадянства...
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