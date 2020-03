Додано: Нед 08 бер, 2020 17:53

Slx написав: centurionus написав: Українці перебували в літаку з хворою коронавірусом громадянкою Молдови

Бісить недолуге вживання "українці" в контексті "громадяни України" (почалося це з часів бджоляра в його дебілоїдному тренді "єдина нація"). Чому тоді не "українці перебували в літаку з хворою коронавірусом молдаванкою " Бісить недолуге вживання "українці" в контексті "громадяни України" (почалося це з часів бджоляра в його дебілоїдному тренді "єдина нація"). Чому тоді не "українці перебували в літаку з хворою коронавірусом

В нашому паспорті не використовується графа "Національність", а откже фраза "грузин українського громадянства" чи "громадянин України грузинської національності" не може використовуватися, а отже нічого протиправного або недолугого в "українець" немає. А от хто його знає про інші громадянства... В нашому паспорті не використовується графа "Національність", а откже фраза "грузин українського громадянства" чи "громадянин України грузинської національності" не може використовуватися, а отже нічого протиправного або недолугого в "українець" немає. А от хто його знає про інші громадянства...

Ви заплуталися. Паспорти почали видавати при Кучмі. "Громадянин України" використовувалося щодо осіб з громадянством України та паспортом відповідно. До бджоляра та його недополіттехнологів, які "скопіювали" це з "реалій" в парі відомих країн.

"Українці" - назва етнічної групи, яких в Україні чимало. Не думаю, що мадьяри, євреї чи цигани вважають себе "українцями" (хіба що "громадянами України").

Це просто політтехнологічна тупа калька з "росіян" в рф (не "рускіх"), яку не спромоглися тут адаптувати.

P.S. Пригадую свій шок від тупості бджолярної камарільї, коли вони намагалися показово "примирити" "двох українців" ("єдина нація бла-бла"): якогось вояка УПА та червоного ветерана Гєрасімова, закорузлого комуніста, колишнього командувача КВО, росіянина з Башкірської АРСР. Д*ли...

