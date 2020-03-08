Финские военные отказались участвовать в учениях НАТО Cold Response 2020 из-за коронавируса.
"Лучше быть в безопасности, чем сожалеть", - говорится в сообщении Сил обороны Финляндии.
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 08 бер, 2020 17:37
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Финские военные отказались участвовать в учениях НАТО Cold Response 2020 из-за коронавируса.
"Лучше быть в безопасности, чем сожалеть", - говорится в сообщении Сил обороны Финляндии.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Нед 08 бер, 2020 17:53
Ви заплуталися. Паспорти почали видавати при Кучмі. "Громадянин України" використовувалося щодо осіб з громадянством України та паспортом відповідно. До бджоляра та його недополіттехнологів, які "скопіювали" це з "реалій" в парі відомих країн.
"Українці" - назва етнічної групи, яких в Україні чимало. Не думаю, що мадьяри, євреї чи цигани вважають себе "українцями" (хіба що "громадянами України").
Це просто політтехнологічна тупа калька з "росіян" в рф (не "рускіх"), яку не спромоглися тут адаптувати.
P.S. Пригадую свій шок від тупості бджолярної камарільї, коли вони намагалися показово "примирити" "двох українців" ("єдина нація бла-бла"): якогось вояка УПА та червоного ветерана Гєрасімова, закорузлого комуніста, колишнього командувача КВО, росіянина з Башкірської АРСР. Д*ли...
Так от, спільного між ними - лише громадянство України.
Востаннє редагувалось centurionus в Нед 08 бер, 2020 18:12, всього редагувалось 4 разів.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
Додано: Нед 08 бер, 2020 17:55
Re: Эпидемия коронавируса в мире
смело
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Нед 08 бер, 2020 18:16
Приятельница рассказала: ее дочь с мужем и ребенком 3 недели назад вернулись из Италии (откуда-то с севера) , после чего заболели ОРЗ в сравнительно легкой форме (подробностей не выяснял). Сейчас, насколько я понял, здоровы.
С хлебом понятно (если не упакован). А что не так с молоком, оно же пастеризуется и разливается в бутылки автоматами.
Чому бідний? - Тому що дурний
Додано: Нед 08 бер, 2020 18:16
Главное - сберечь людей.(с)
Что-то я не пойму западную медицину.
Вот три развитые примерно одинаковые страны. Макаронников сразу опускаем, как ренегатов.
Германия - 951 заболевший - 0 умерших
Испания - 613 заболевших - 17 умерших
США - 464 заболевших - 19 умерших
Разница в эффективности лечения просто колоссальная.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Нед 08 бер, 2020 18:20
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Пошла инфа о карантине в Италии .. те же миллионы как в Ухане штурмующие аэропорты и трассы за сутки до карантина.
Привет Европа!!!
Вот ур**..
Востаннє редагувалось vladislavlvov в Нед 08 бер, 2020 18:32, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 08 бер, 2020 18:22
Теперь я понял ваше настроение - вы беспокоитесь за своих детей.
А я ветрянку ухитрился подхватить где-то в классе 8-9, тоже непонятно откуда, у нас в школе были только старшие классы, малышей не было.
Сегодня проехался в переполненном троллейбусе, по-моему, там и СПИД можно подхватить, не то, что корону. Метро, конечно, совсем другое дело, там сквозняк всё выдувает из вагона. Я езжу вообще мало.
Чому бідний? - Тому що дурний
Додано: Нед 08 бер, 2020 18:23
Так в том то и дело что нормальный сайты эту новость даже за новость не считают
А гёббельс пропаганда все анти западные фекалии на свои руссо свино сайты тащит
Не брезгуете сайты с .ru открывать ?
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Додано: Нед 08 бер, 2020 18:24
Смелые, потому что не члены НАТО
Чому бідний? - Тому що дурний
Додано: Нед 08 бер, 2020 18:25
У меня телеграмм-подписки по коронавирусу.
Так что будете опровергать, или будете тут свой фейковые видео постить? Уже вас макали в ваши пропагандистские фейки-видео. Так успокойтесь. Цензоры, пля, тупоумные.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Зараз переглядають цей форум: Igneus, safonovstanislav, Вкладчик1234 і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|