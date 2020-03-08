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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 204205206207>
Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 17:37

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Финские военные отказались участвовать в учениях НАТО Cold Response 2020 из-за коронавируса.

"Лучше быть в безопасности, чем сожалеть", - говорится в сообщении Сил обороны Финляндии.
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 17:53

  Slx написав:
  centurionus написав:
Українці перебували в літаку з хворою коронавірусом громадянкою Молдови

Бісить недолуге вживання "українці" в контексті "громадяни України" (почалося це з часів бджоляра в його дебілоїдному тренді "єдина нація"). Чому тоді не "українці перебували в літаку з хворою коронавірусом молдаванкою"

В нашому паспорті не використовується графа "Національність", а откже фраза "грузин українського громадянства" чи "громадянин України грузинської національності" не може використовуватися, а отже нічого протиправного або недолугого в "українець" немає. А от хто його знає про інші громадянства...

Ви заплуталися. Паспорти почали видавати при Кучмі. "Громадянин України" використовувалося щодо осіб з громадянством України та паспортом відповідно. До бджоляра та його недополіттехнологів, які "скопіювали" це з "реалій" в парі відомих країн.
"Українці" - назва етнічної групи, яких в Україні чимало. Не думаю, що мадьяри, євреї чи цигани вважають себе "українцями" (хіба що "громадянами України").
Це просто політтехнологічна тупа калька з "росіян" в рф (не "рускіх"), яку не спромоглися тут адаптувати.
P.S. Пригадую свій шок від тупості бджолярної камарільї, коли вони намагалися показово "примирити" "двох українців" ("єдина нація бла-бла"): якогось вояка УПА та червоного ветерана Гєрасімова, закорузлого комуніста, колишнього командувача КВО, росіянина з Башкірської АРСР. :shock: Д*ли...
Так от, спільного між ними - лише громадянство України.
Востаннє редагувалось centurionus в Нед 08 бер, 2020 18:12, всього редагувалось 4 разів.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 17:55

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  freeze написав:Финские военные отказались участвовать в учениях НАТО Cold Response 2020 из-за коронавируса.
смело :lol:
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 18:16

  _Mykola_ написав:
  vladislavlvov написав:_Mykola_
вы реально верите что я сижу на теме короновируса уже месяц и верю что в мире 100000 больных или в Украине 1. Это смешно мне слышать.. Объективно пока у нас не более 100 больных а это значит что как минимум хлеб и молоко можно покупать.. ИМХО..
Потом нет.. Но пока да..
И еще на прошлой неделе я был один во Львовском Ашане а потом в Эпицентре в маске это непередаваемое чувство, когда взгляд людей случайно останавливался на мне.. Как будто я им о чем то напомнил.. и все они о чем то задумались.. Я понимаю, половина как на этой ветке скажем оптимисты, скажем так.. Но кто то задумался может тогда решил купить средства СИЗ. Это главное..
По описанным мною симптомам уже прокатилось за последние три недели как минимум три семьи, и протекание такое же по детям, женщинам, мужчинам и +/- то же лечение.
Совпадение?

Приятельница рассказала: ее дочь с мужем и ребенком 3 недели назад вернулись из Италии (откуда-то с севера) , после чего заболели ОРЗ в сравнительно легкой форме (подробностей не выяснял). Сейчас, насколько я понял, здоровы.

С хлебом понятно (если не упакован). А что не так с молоком, оно же пастеризуется и разливается в бутылки автоматами.
Чому бідний? - Тому що дурний
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 18:16

  Мизантрóп написав:
  freeze написав:Финские военные отказались участвовать в учениях НАТО Cold Response 2020 из-за коронавируса.
смело :lol:


Главное - сберечь людей.(с)

Что-то я не пойму западную медицину.

Вот три развитые примерно одинаковые страны. Макаронников сразу опускаем, как ренегатов.

Германия - 951 заболевший - 0 умерших
Испания - 613 заболевших - 17 умерших
США - 464 заболевших - 19 умерших

Разница в эффективности лечения просто колоссальная.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 18:20

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Пошла инфа о карантине в Италии .. те же миллионы как в Ухане штурмующие аэропорты и трассы за сутки до карантина.
Привет Европа!!!
Вот ур**..
https://twitter.com/andrey_malgin/statu ... 96/photo/1
Востаннє редагувалось vladislavlvov в Нед 08 бер, 2020 18:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 18:22

  vladislavlvov написав:_Mykola_
может это смешно но у меня двойня. мы решили сделать карантин для детей, отменили садик общественный транспорт, теквондо и вообще все могли.... но
!!!!!!!!!!!! за последний месяц с разницей 14 двое детей получили ветрянку.. да фигня да не так обидно хоть карантин прошел не так напрасно..
но откуда... мне кажется иногда от всего просто не сохранишься..

Теперь я понял ваше настроение - вы беспокоитесь за своих детей.
А я ветрянку ухитрился подхватить где-то в классе 8-9, тоже непонятно откуда, у нас в школе были только старшие классы, малышей не было.

Сегодня проехался в переполненном троллейбусе, по-моему, там и СПИД можно подхватить, не то, что корону. Метро, конечно, совсем другое дело, там сквозняк всё выдувает из вагона. Я езжу вообще мало.
Чому бідний? - Тому що дурний
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 18:23

  freeze написав:Ukrainian

Дружище, ты не ройся по помойкам, а напиши, что якобы по твоим данным не отказались участвовать в учениях и дай ссылку.

А то это ветка не пропагандистская. :roll:

Так в том то и дело что нормальный сайты эту новость даже за новость не считают
А гёббельс пропаганда все анти западные фекалии на свои руссо свино сайты тащит
Не брезгуете сайты с .ru открывать ?
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 18:24

  Мизантрóп написав:
  freeze написав:Финские военные отказались участвовать в учениях НАТО Cold Response 2020 из-за коронавируса.
смело :lol:

Смелые, потому что не члены НАТО :wink:
Чому бідний? - Тому що дурний
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 18:25

  Ukrainian написав:
  freeze написав:Ukrainian

Дружище, ты не ройся по помойкам, а напиши, что якобы по твоим данным не отказались участвовать в учениях и дай ссылку.

А то это ветка не пропагандистская. :roll:

Так в том то и дело что нормальный сайты эту новость даже за новость не считают
А гёббельс пропаганда все анти западные фекалии на свои руссо свино сайты тащит
Не брезгуете сайты с .ru открывать ?


У меня телеграмм-подписки по коронавирусу.

Так что будете опровергать, или будете тут свой фейковые видео постить? Уже вас макали в ваши пропагандистские фейки-видео. Так успокойтесь. Цензоры, пля, тупоумные.
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