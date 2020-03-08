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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 204205206207
Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 18:27

Можливо хтось захоче заглибитись. Поточні дослідження щодо коронавірусу, англійською мовою. Та посилання на цікаві ресурси.
https://www.ssrn.com/index.cfm/en/coronavirus/
(дехто з дослідників таки сподівається на зменшення патогенності через мутації)
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centurionus
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 18:28

  freeze написав:
  Мизантрóп написав:
  freeze написав:Финские военные отказались участвовать в учениях НАТО Cold Response 2020 из-за коронавируса.
смело :lol:
Главное - сберечь людей.(с)
Что-то я не пойму западную медицину.
Вот три развитые примерно одинаковые страны. Макаронников сразу опускаем, как ренегатов.
Германия - 951 заболевший - 0 умерших
Испания - 613 заболевших - 17 умерших
США - 464 заболевших - 19 умерших
Разница в эффективности лечения просто колоссальная.

Испанскую медицину, кстати, всегда расхваливали, как государственную, бесплатную и качественную. Примерно как кубинскую (последнего никогда не понимал).
Чому бідний? - Тому що дурний
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 18:30

Re: Эпидемия коронавируса в мире

"Информация СМИ о том, что при борьбе с распространением нового коронавируса власти США столкнулись с трудностями, не соответствует действительности. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Twitter."

дураки вы все сказал Трама придет лето и я снова стану президентом..
vladislavlvov
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 18:33

  vladislavlvov написав:"Информация СМИ о том, что при борьбе с распространением нового коронавируса власти США столкнулись с трудностями, не соответствует действительности. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Twitter."

дураки вы все сказал Трама придет лето и я снова стану президентом..

А шо у кого-то есть сомнения что выберут другого ?
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 18:35

  vladislavlvov написав:Пошла инфа о карантине в Италии .. те же миллионы как в Ухане штурмующие аэропорты и трассы за сутки до карантина.
Привет Европа!!!
Вот ур**..


С таким "карантином" вся Европа скоро превратится в сплошной Ухань.
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 18:36

  Ukrainian написав:freeze
Шо опровергать? Ещё раз нормальные веб-сайты эту новость новость не считают; нет этой «большой» сенсации на их сайтах.


Всё, иди на политическую ветку, там армада таких цензоров.
Метет в своей Канаде мусор беженец, и встревает здесь в разговор людей.
Не хочешь вернуться на Родину ? Топил за Януковича день и ночь, сейчас цензором стал.
Терпеть не могу перевёртышей. До свидания, Торонто :lol:
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 18:38

  vladislavlvov написав:Трамп придет лето и я снова стану президентом

Може, не влітку, але переоберуть, якщо нічого не трапиться надзвичайного. Демократам нема чого (та кого) протиставити рудому.
Пенса делегував на боротьбу з коронавірусом. Той виглядає досить гідно на фоні наших скалецьких та ляшків.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
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