Додано: Нед 08 бер, 2020 18:27



https://www.ssrn.com/index.cfm/en/coronavirus/

(дехто з дослідників таки сподівається на зменшення патогенності через мутації) Можливо хтось захоче заглибитись. Поточні дослідження щодо коронавірусу, англійською мовою. Та посилання на цікаві ресурси.(дехто з дослідників таки сподівається на зменшення патогенності через мутації)

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell