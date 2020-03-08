(дехто з дослідників таки сподівається на зменшення патогенності через мутації)
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 08 бер, 2020 18:27
Можливо хтось захоче заглибитись. Поточні дослідження щодо коронавірусу, англійською мовою. Та посилання на цікаві ресурси.
(дехто з дослідників таки сподівається на зменшення патогенності через мутації)
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
Додано: Нед 08 бер, 2020 18:28
Испанскую медицину, кстати, всегда расхваливали, как государственную, бесплатную и качественную. Примерно как кубинскую (последнего никогда не понимал).
Чому бідний? - Тому що дурний
Додано: Нед 08 бер, 2020 18:30
Re: Эпидемия коронавируса в мире
"Информация СМИ о том, что при борьбе с распространением нового коронавируса власти США столкнулись с трудностями, не соответствует действительности. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Twitter."
дураки вы все сказал Трама придет лето и я снова стану президентом..
Додано: Нед 08 бер, 2020 18:33
А шо у кого-то есть сомнения что выберут другого ?
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Додано: Нед 08 бер, 2020 18:35
Додано: Нед 08 бер, 2020 18:36
Всё, иди на политическую ветку, там армада таких цензоров.
Метет в своей Канаде мусор беженец, и встревает здесь в разговор людей.
Не хочешь вернуться на Родину ? Топил за Януковича день и ночь, сейчас цензором стал.
Терпеть не могу перевёртышей. До свидания, Торонто
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Нед 08 бер, 2020 18:38
Може, не влітку, але переоберуть, якщо нічого не трапиться надзвичайного. Демократам нема чого (та кого) протиставити рудому.
Пенса делегував на боротьбу з коронавірусом. Той виглядає досить гідно на фоні наших скалецьких та ляшків.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
Додано: Нед 08 бер, 2020 18:50
Я бы не делал выводы из этой статистики. Испанская медицина не хуже немецкой это точно, да плюс действительно бесплатная, но тут важнее менталитет, я не знаю как немцы, а для испанцев грипп и простуда - не болезнь, они с соплями и температурой идут на работу. С короной все-таки немаловажно вовремя принять меры.
Востаннє редагувалось LordEmerald в Нед 08 бер, 2020 18:52, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 08 бер, 2020 18:52
Слив; зачёт
коллаборант черпающий информацию с руссо сайтов
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Додано: Нед 08 бер, 2020 18:52
Поточна інформація по країнах:
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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