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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 205206207208
Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 19:01

  Ukrainian написав:
  freeze написав:
  Ukrainian написав:freeze
Шо опровергать? Ещё раз нормальные веб-сайты эту новость новость не считают; нет этой «большой» сенсации на их сайтах.


Всё, иди на политическую ветку, там армада таких цензоров.
Метет в своей Канаде мусор беженец, и встревает здесь в разговор людей.
Не хочешь вернуться на Родину ? Топил за Януковича день и ночь, сейчас цензором стал.
Терпеть не могу перевёртышей. До свидания, Торонто :lol:

Слив; зачёт
коллаборант черпающий информацию с руссо сайтов :lol:


Опровержения не будет ?
Терпеть не могу тараканов, которые когда на Родине трудности, разбегаются кто куда.
Тут мутулишь платишь налоги, я за пять лет налогов заплатил, что взвод солдат пару месяцев можно содержать. А от тебя толку как от козла молока, беженец трусливый. :lol:

Тем более ты здесь только благодаря толерантной модерации, все ярые сторонники Януковича должны быть люстрированы. :roll:
Востаннє редагувалось freeze в Нед 08 бер, 2020 19:03, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 19:03

Re: Эпидемия коронавируса в мире

В бананово-лимонном Сингапуре:


у нас изоляция людей исключена. Все работают ради погашения кредитов ,еды, коммуналки и т.д.
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 19:09

Институт Коха обновил данные.

Немцы идут на абсолютный рекорд.

1018 заболевших, умерших - 0
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 19:13

  freeze написав:Институт Коха обновил данные.

Немцы идут на абсолютный рекорд.

1018 заболевших, умерших - 0

А выздоровело сколько?

Во во вот когда выздоровеют тогда и будет рекорд
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 19:27

  Мизантрóп написав:В бананово-лимонном Сингапуре:


у нас изоляция людей исключена. Все работают ради погашения кредитов ,еды, коммуналки и т.д.

Сингапур молодцы, взяли ситуацию под контроль. А в Европе просто балаболы и распи****, упустили все шансы. Теперь там будет задница. Да и у нас в прочем тоже, сейчас заробитчане с Италий поприезжают и кабздец.
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 19:41

  centurionus написав:Ви заплуталися. Паспорти почали видавати при Кучмі. "Громадянин України" використовувалося щодо осіб з громадянством України та паспортом відповідно. До бджоляра та його недополіттехнологів, які "скопіювали" це з "реалій" в парі відомих країн.
"Українці" - назва етнічної групи, яких в Україні чимало. Не думаю, що мадьяри, євреї чи цигани вважають себе "українцями" (хіба що "громадянами України").
Це просто політтехнологічна тупа калька з "росіян" в рф (не "рускіх"), яку не спромоглися тут адаптувати.

Я не заплутався. Національність, наприклад, в мене неукраїнська і виглядаю не як "етнічний українець", але я українець. І кожен, хто живе на цій землі і має українське громадянство має вважати себе українцем - заборона подвійного громадянства та відсутність графи національність тому підтвердження.
І щодо примирення "двох різних людей" - немає різниці щодо мови або де служив. Різниця є лише в невилікованому совку головного мозку в одному з тих двох.
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 19:48

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Средство от короновируса найдено. Мы спасены ! Что бы мы без женщин делали ? С праздником, дорогенькі !

Surfer
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 19:54

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Італія втратила сьогодні 133 людини від ковід19. Сумний рекорд
Аналіз даних в соціальних науках. Дорого.
ritter
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