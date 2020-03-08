Ukrainian написав:freeze Шо опровергать? Ещё раз нормальные веб-сайты эту новость новость не считают; нет этой «большой» сенсации на их сайтах.
Всё, иди на политическую ветку, там армада таких цензоров. Метет в своей Канаде мусор беженец, и встревает здесь в разговор людей. Не хочешь вернуться на Родину ? Топил за Януковича день и ночь, сейчас цензором стал. Терпеть не могу перевёртышей. До свидания, Торонто
Слив; зачёт коллаборант черпающий информацию с руссо сайтов
Опровержения не будет ? Терпеть не могу тараканов, которые когда на Родине трудности, разбегаются кто куда. Тут мутулишь платишь налоги, я за пять лет налогов заплатил, что взвод солдат пару месяцев можно содержать. А от тебя толку как от козла молока, беженец трусливый.
Тем более ты здесь только благодаря толерантной модерации, все ярые сторонники Януковича должны быть люстрированы.
Востаннє редагувалось freeze в Нед 08 бер, 2020 19:03, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
у нас изоляция людей исключена. Все работают ради погашения кредитов ,еды, коммуналки и т.д.
Сингапур молодцы, взяли ситуацию под контроль. А в Европе просто балаболы и распи****, упустили все шансы. Теперь там будет задница. Да и у нас в прочем тоже, сейчас заробитчане с Италий поприезжают и кабздец.
centurionus написав:Ви заплуталися. Паспорти почали видавати при Кучмі. "Громадянин України" використовувалося щодо осіб з громадянством України та паспортом відповідно. До бджоляра та його недополіттехнологів, які "скопіювали" це з "реалій" в парі відомих країн. "Українці" - назва етнічної групи, яких в Україні чимало. Не думаю, що мадьяри, євреї чи цигани вважають себе "українцями" (хіба що "громадянами України"). Це просто політтехнологічна тупа калька з "росіян" в рф (не "рускіх"), яку не спромоглися тут адаптувати.
Я не заплутався. Національність, наприклад, в мене неукраїнська і виглядаю не як "етнічний українець", але я українець. І кожен, хто живе на цій землі і має українське громадянство має вважати себе українцем - заборона подвійного громадянства та відсутність графи національність тому підтвердження. І щодо примирення "двох різних людей" - немає різниці щодо мови або де служив. Різниця є лише в невилікованому совку головного мозку в одному з тих двох.
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