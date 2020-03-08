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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 206207208209
Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 21:01

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Ваннгую на днях карантин Германия и Франция.
В течении недели полный коллапс транспортного сообщения внутри ЕС.думаю может рухнуть евро..
vladislavlvov
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 21:22

Re: Эпидемия коронавируса в мире

BBC : The number of people to have died from the coronavirus in Italy has shot up by 133 in a day to 366, officials say.

The total number of infections leapt 25% to 7,375 from 5,883, according to the Civil Protection agency.


https://www.bbc.com/news/world-europe-51793619
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 21:30

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Италия на 1-м месте в мире по смертности от коронавируса, погибает каждый 20-й зараженный.

Италия 4,96%
Китай 3,83%
Иран 2,96%

Для сравнения смертность в Южной Корее самая низкая из неблагополучных по коронавирусу стран - 0,68%.

Хотя понятно по статистике Ирана большие вопросы.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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