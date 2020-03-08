Ваннгую на днях карантин Германия и Франция.
В течении недели полный коллапс транспортного сообщения внутри ЕС.думаю может рухнуть евро..
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 08 бер, 2020 21:01
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Ваннгую на днях карантин Германия и Франция.
В течении недели полный коллапс транспортного сообщения внутри ЕС.думаю может рухнуть евро..
Додано: Нед 08 бер, 2020 21:22
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Додано: Нед 08 бер, 2020 21:30
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Италия на 1-м месте в мире по смертности от коронавируса, погибает каждый 20-й зараженный.
Италия 4,96%
Китай 3,83%
Иран 2,96%
Для сравнения смертность в Южной Корее самая низкая из неблагополучных по коронавирусу стран - 0,68%.
Хотя понятно по статистике Ирана большие вопросы.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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