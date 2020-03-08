Додано: Нед 08 бер, 2020 21:30

Италия на 1-м месте в мире по смертности от коронавируса, погибает каждый 20-й зараженный.



Италия 4,96%

Китай 3,83%

Иран 2,96%



Для сравнения смертность в Южной Корее самая низкая из неблагополучных по коронавирусу стран - 0,68%.



Хотя понятно по статистике Ирана большие вопросы.

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.