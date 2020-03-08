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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 207208209210>
Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 21:01

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Ваннгую на днях карантин Германия и Франция.
В течении недели полный коллапс транспортного сообщения внутри ЕС.думаю может рухнуть евро..
vladislavlvov
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 21:22

Re: Эпидемия коронавируса в мире

BBC : The number of people to have died from the coronavirus in Italy has shot up by 133 in a day to 366, officials say.

The total number of infections leapt 25% to 7,375 from 5,883, according to the Civil Protection agency.


https://www.bbc.com/news/world-europe-51793619
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 21:30

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Италия на 1-м месте в мире по смертности от коронавируса, погибает каждый 20-й зараженный.

Италия 4,96%
Китай 3,83%
Иран 2,96%

Для сравнения смертность в Южной Корее самая низкая из неблагополучных по коронавирусу стран - 0,68%.

Хотя понятно по статистике Ирана большие вопросы.
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freeze
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 21:54

Re: Эпидемия коронавируса в мире

В Южной Корее очень хороший уровень медицины, в отличии от Ирана и Италии.
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 22:07

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Режим ЧС объявлен в штате Орегон, распространяется теперь на все западное побережье США от Канады до Мексики
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 22:19

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Интересно а как поведет себя грн если такая ж. в Европе и Штатах? Островок стабильности или как?
vladislavlvov
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 22:22

  vladislavlvov написав:Интересно а как поведет себя грн если такая ж. в Европе и Штатах? Островок стабильности или как?


Я думаю, що в Україні реальна картина невідома. Немає тест-систем для аналізів. :evil:
Аналіз даних в соціальних науках. Дорого.
ritter
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 22:32

  freeze написав:Режим ЧС объявлен в штате Орегон, распространяется теперь на все западное побережье США от Канады до Мексики

Все это судороги.
Врачи в Штатах жалуются на катастрофическую нехватку тестов, пациенты жалуются, что попасть на прием или даже дозвониться до медслужб - задача весьма нетривиальная. Система здравоохранения США оказалась совершенно не готова к такому потоку.
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 22:33

  vladislavlvov написав:Интересно а как поведет себя грн если такая ж. в Европе и Штатах? Островок стабильности или как?

Гривна - последний бастион, она не может пасть!)))
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 22:41

Интерактивная карта мира ситуации с коронавирусом в мире. Динамика как на ладони

Coronavirus COVID-19 Global Cases by Johns Hopkins CSSE
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps ... 7b48e9ecf6

на сейчас заражено в мире 109.681
выздоровели 60.694
умерли 3802

20-ка зараженных стран
Country/Region

80.699 Mainland China
7.375 Italy
7.314 South Korea
6.566 Iran
1.126 France
1.018 Germany
696 Others
643 Spain
502 Japan
497 US
337 Switzerland
273 UK
265 Netherlands
203 Sweden
200 Belgium
167 Norway
150 Singapore
114 Hong Kong
104 Austria
99 Malaysia
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