RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 207208209210
Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 22:54

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Правда ли, что прививка от кори защищает от короновируса?
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
Повідомлень: 5726
З нами з: 11.04.12
Подякував: 347 раз.
Подякували: 613 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 22:55

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Против каких еще вирусов не вырабатывается естественный иммунитет после болезни?
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
Повідомлень: 5726
З нами з: 11.04.12
Подякував: 347 раз.
Подякували: 613 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 23:09

  varlo написав:Против каких еще вирусов не вырабатывается естественный иммунитет после болезни?

грип, герпес ...
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17505
З нами з: 09.03.14
Подякував: 997 раз.
Подякували: 1064 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 23:23

Re: Эпидемия коронавируса в мире

133 смерти за сутки в Италии. Дело принимает совершенно необычный поворот.

Отправлено с моего JSN-L21 через Tapatalk
qreaton
 
Повідомлень: 941
З нами з: 23.10.13
Подякував: 93 раз.
Подякували: 233 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 23:29

  varlo написав:Против каких еще вирусов не вырабатывается естественный иммунитет после болезни?

Сказ... :(
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
Повідомлень: 1024
З нами з: 07.10.09
Подякував: 263 раз.
Подякували: 295 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 00:12

qreaton
Взято с сайта "Экономика от Пророка"
"Ситуация с коронавирусом выглядит все более опасной. Советы от премьера Израиля..

Об этом пишет сегодня в Фейсбуке политолог Юрий Романенко.

В Израиле зарегистрирован 25-й случая заражения коронавирусом. Биньямин Нетаньяху впервые обстоятельно прокомментировал ситуацию:

“Уровень заражения, вероятно, выше, чем мы предполагали. В течение 48 часов я организую видеоконференцию между несколькими странами, чтобы обсудить, как мы можем помочь друг другу.

Сразу скажу, что речь идет о пандемии. Действительно, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) еще официально не объявила пандемию коронавируса, но уверен, что это произойдет в течение нескольких часов.

Не исключено, что речь идет о вирусе, которого не было в мире последние 100 лет.

Нет подтверждений, что коронавирус пойдет на спад, когда установится жаркая погода. Так, вирус уже появился в Африке. Никакие вакцины и противовирусные препараты не помогают.”
Предлагаю вам правила поведения на время пандемии:

⁃ Максимально исключить общественный транспорт (если использование неизбежно, то не делать этого в часы пик, а если в автобусе-поезде много людей, выходить),

⁃ Исключить массовые мероприятия (концерты, театры, корпоративы и пр.),

⁃ Исключить поездки по туристическим (паломническим) местам,

⁃ Носить с собой спирт и спиртовые салфетки и протирать руки каждый раз после физического контакта с людьми или после контакта с поверхностями общественных мест,

⁃ Выходить из места, если в нем много людей,

⁃ Отказаться от рукопожатий, объятий, поцелуев в качестве приветствия,

⁃ Совершать покупки в самые незагруженные для магазина часы,

⁃ По возможности работать из дома,

⁃ Отказаться от наличных денег и протирать кредитную карту после использования,

⁃ Протирать телефон спиртовыми салфетками несколько раз в день,

⁃ Чаще чем обычно стирать одежду, постельное белье,

⁃ Купить антибактериальное мыло и пользоваться им дома.

⁃ Чаще мыть полы хлоросодержащими средствами.

Напомню список стран, от поездок в которые следует воздержаться, прилетевшие из этих стран обязаны соблюдать карантин: Германия, Франция, Швейцария, Испания, Австрия, Япония, Южная Корея, Таиланд, Гонконг, Макао, Сингапур и Китай. На очереди отдельные штаты США.

Кроме того, люди, побывавшие в Иране, Ираке, Сирии, Ливане, не смогут въехать на территорию Израиля.

Отдельное опасение вызывают страны бывшего СССР, регистрация реальных случаев коронавируса в которых осложняется полным отсутствием системы здравоохранения как таковой. Иными словами, верить официальным данным из этих стран можно едва ли.

Кстати, Нетаньягу абсолютно прав, говоря о постсовке. По моим источникам в ОП, еще три дня назад количество больных коронавирусом в Украине составляло от 50 до 80 человек. Это было в их официальных сводках.
Насколько я понимаю, наши больницы просто не могут определить правильно симптомы Covid19. Потому боятся рассказывать реальное количество больных, чтобы не началась паника.

Потому неслучайно в Украину прибывает две делегации ВОЗ. Наша дохлая система здравоохранения — теперь уже проблема не только для наших граждан, но и для соседей.

Думаю, что Украине нужно закрывать авиасообщение с Италией и другими странами, где коронавирус набирает обороты. А Зеленский должен выйти с речью вроде той, что сделал Нетаньяху, чтобы люди поняли, как себя элементарно защитить. Ведь у нас даже депутаты Верховной Рады могут быть разносчиками коронавируса.
В общем, коронавирус будет очень серьезным испытанием для Украины. Поскольку здесь нужны не фиктивные, а реальные действия властей, чтобы минимизировать ущерб. И мантрами попов о богоизбранности нашего народа здесь уже не отвертеться."
dikkens
 
Повідомлень: 512
З нами з: 26.04.09
Подякував: 8 раз.
Подякували: 127 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 00:18

  centurionus написав:
  varlo написав:Против каких еще вирусов не вырабатывается естественный иммунитет после болезни?

Сказ... :(


Это болезнь с билетом в один конец - летальность 100%. Переболеть ей нельзя. Есть байки, более научно называющиеся Милуокским протоколом, но это все фигня.
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5126
З нами з: 02.05.18
Подякував: 932 раз.
Подякували: 2089 раз.
 
Профіль
2
4
3
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 00:42

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  dikkens написав:Думаю, что Украине нужно закрывать авиасообщение с Италией и другими странами, где коронавирус набирает обороты

Тогда уже лучше вообще закрыть все границы. С учетом того, сколько ездит бусов на/из Италии, а первый коронщик вообще приехал из Румынии, а туда прилетел из Италии... Путей добраться сюда из любой такой страны столько, что только полное закрытие границ поможет, вот только кому от этого станет легче это уже другой вопрос...
ol_zy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5833
З нами з: 20.01.15
Подякував: 371 раз.
Подякували: 598 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 207208209210
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ol_zy, Zebra і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 681, 682, 683
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6824 1521470
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 06 бер, 2020 17:14
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (82515)
09.03.2020 00:12
EximBonus Bot (1295)
09.03.2020 00:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.