Додано: Пон 09 бер, 2020 00:12

qreaton

Взято с сайта "Экономика от Пророка"

"Ситуация с коронавирусом выглядит все более опасной. Советы от премьера Израиля..



Об этом пишет сегодня в Фейсбуке политолог Юрий Романенко.



В Израиле зарегистрирован 25-й случая заражения коронавирусом. Биньямин Нетаньяху впервые обстоятельно прокомментировал ситуацию:



“Уровень заражения, вероятно, выше, чем мы предполагали. В течение 48 часов я организую видеоконференцию между несколькими странами, чтобы обсудить, как мы можем помочь друг другу.



Сразу скажу, что речь идет о пандемии. Действительно, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) еще официально не объявила пандемию коронавируса, но уверен, что это произойдет в течение нескольких часов.



Не исключено, что речь идет о вирусе, которого не было в мире последние 100 лет.



Нет подтверждений, что коронавирус пойдет на спад, когда установится жаркая погода. Так, вирус уже появился в Африке. Никакие вакцины и противовирусные препараты не помогают.”

Предлагаю вам правила поведения на время пандемии:



⁃ Максимально исключить общественный транспорт (если использование неизбежно, то не делать этого в часы пик, а если в автобусе-поезде много людей, выходить),



⁃ Исключить массовые мероприятия (концерты, театры, корпоративы и пр.),



⁃ Исключить поездки по туристическим (паломническим) местам,



⁃ Носить с собой спирт и спиртовые салфетки и протирать руки каждый раз после физического контакта с людьми или после контакта с поверхностями общественных мест,



⁃ Выходить из места, если в нем много людей,



⁃ Отказаться от рукопожатий, объятий, поцелуев в качестве приветствия,



⁃ Совершать покупки в самые незагруженные для магазина часы,



⁃ По возможности работать из дома,



⁃ Отказаться от наличных денег и протирать кредитную карту после использования,



⁃ Протирать телефон спиртовыми салфетками несколько раз в день,



⁃ Чаще чем обычно стирать одежду, постельное белье,



⁃ Купить антибактериальное мыло и пользоваться им дома.



⁃ Чаще мыть полы хлоросодержащими средствами.



Напомню список стран, от поездок в которые следует воздержаться, прилетевшие из этих стран обязаны соблюдать карантин: Германия, Франция, Швейцария, Испания, Австрия, Япония, Южная Корея, Таиланд, Гонконг, Макао, Сингапур и Китай. На очереди отдельные штаты США.



Кроме того, люди, побывавшие в Иране, Ираке, Сирии, Ливане, не смогут въехать на территорию Израиля.



Отдельное опасение вызывают страны бывшего СССР, регистрация реальных случаев коронавируса в которых осложняется полным отсутствием системы здравоохранения как таковой. Иными словами, верить официальным данным из этих стран можно едва ли.



Кстати, Нетаньягу абсолютно прав, говоря о постсовке. По моим источникам в ОП, еще три дня назад количество больных коронавирусом в Украине составляло от 50 до 80 человек. Это было в их официальных сводках.

Насколько я понимаю, наши больницы просто не могут определить правильно симптомы Covid19. Потому боятся рассказывать реальное количество больных, чтобы не началась паника.



Потому неслучайно в Украину прибывает две делегации ВОЗ. Наша дохлая система здравоохранения — теперь уже проблема не только для наших граждан, но и для соседей.



Думаю, что Украине нужно закрывать авиасообщение с Италией и другими странами, где коронавирус набирает обороты. А Зеленский должен выйти с речью вроде той, что сделал Нетаньяху, чтобы люди поняли, как себя элементарно защитить. Ведь у нас даже депутаты Верховной Рады могут быть разносчиками коронавируса.

В общем, коронавирус будет очень серьезным испытанием для Украины. Поскольку здесь нужны не фиктивные, а реальные действия властей, чтобы минимизировать ущерб. И мантрами попов о богоизбранности нашего народа здесь уже не отвертеться."