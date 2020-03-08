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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 08 бер, 2020 22:54
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Правда ли, что прививка от кори защищает от короновируса?
Delta oporteat nos salvos fieri!
Додано: Нед 08 бер, 2020 22:55
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Против каких еще вирусов не вырабатывается естественный иммунитет после болезни?
Delta oporteat nos salvos fieri!
Додано: Нед 08 бер, 2020 23:09
грип, герпес ...
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Нед 08 бер, 2020 23:23
Re: Эпидемия коронавируса в мире
133 смерти за сутки в Италии. Дело принимает совершенно необычный поворот.
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Додано: Нед 08 бер, 2020 23:29
Сказ...
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
Додано: Пон 09 бер, 2020 00:12
qreaton
Взято с сайта "Экономика от Пророка"
"Ситуация с коронавирусом выглядит все более опасной. Советы от премьера Израиля..
Об этом пишет сегодня в Фейсбуке политолог Юрий Романенко.
В Израиле зарегистрирован 25-й случая заражения коронавирусом. Биньямин Нетаньяху впервые обстоятельно прокомментировал ситуацию:
“Уровень заражения, вероятно, выше, чем мы предполагали. В течение 48 часов я организую видеоконференцию между несколькими странами, чтобы обсудить, как мы можем помочь друг другу.
Сразу скажу, что речь идет о пандемии. Действительно, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) еще официально не объявила пандемию коронавируса, но уверен, что это произойдет в течение нескольких часов.
Не исключено, что речь идет о вирусе, которого не было в мире последние 100 лет.
Нет подтверждений, что коронавирус пойдет на спад, когда установится жаркая погода. Так, вирус уже появился в Африке. Никакие вакцины и противовирусные препараты не помогают.”
Предлагаю вам правила поведения на время пандемии:
⁃ Максимально исключить общественный транспорт (если использование неизбежно, то не делать этого в часы пик, а если в автобусе-поезде много людей, выходить),
⁃ Исключить массовые мероприятия (концерты, театры, корпоративы и пр.),
⁃ Исключить поездки по туристическим (паломническим) местам,
⁃ Носить с собой спирт и спиртовые салфетки и протирать руки каждый раз после физического контакта с людьми или после контакта с поверхностями общественных мест,
⁃ Выходить из места, если в нем много людей,
⁃ Отказаться от рукопожатий, объятий, поцелуев в качестве приветствия,
⁃ Совершать покупки в самые незагруженные для магазина часы,
⁃ По возможности работать из дома,
⁃ Отказаться от наличных денег и протирать кредитную карту после использования,
⁃ Протирать телефон спиртовыми салфетками несколько раз в день,
⁃ Чаще чем обычно стирать одежду, постельное белье,
⁃ Купить антибактериальное мыло и пользоваться им дома.
⁃ Чаще мыть полы хлоросодержащими средствами.
Напомню список стран, от поездок в которые следует воздержаться, прилетевшие из этих стран обязаны соблюдать карантин: Германия, Франция, Швейцария, Испания, Австрия, Япония, Южная Корея, Таиланд, Гонконг, Макао, Сингапур и Китай. На очереди отдельные штаты США.
Кроме того, люди, побывавшие в Иране, Ираке, Сирии, Ливане, не смогут въехать на территорию Израиля.
Отдельное опасение вызывают страны бывшего СССР, регистрация реальных случаев коронавируса в которых осложняется полным отсутствием системы здравоохранения как таковой. Иными словами, верить официальным данным из этих стран можно едва ли.
Кстати, Нетаньягу абсолютно прав, говоря о постсовке. По моим источникам в ОП, еще три дня назад количество больных коронавирусом в Украине составляло от 50 до 80 человек. Это было в их официальных сводках.
Насколько я понимаю, наши больницы просто не могут определить правильно симптомы Covid19. Потому боятся рассказывать реальное количество больных, чтобы не началась паника.
Потому неслучайно в Украину прибывает две делегации ВОЗ. Наша дохлая система здравоохранения — теперь уже проблема не только для наших граждан, но и для соседей.
Думаю, что Украине нужно закрывать авиасообщение с Италией и другими странами, где коронавирус набирает обороты. А Зеленский должен выйти с речью вроде той, что сделал Нетаньяху, чтобы люди поняли, как себя элементарно защитить. Ведь у нас даже депутаты Верховной Рады могут быть разносчиками коронавируса.
В общем, коронавирус будет очень серьезным испытанием для Украины. Поскольку здесь нужны не фиктивные, а реальные действия властей, чтобы минимизировать ущерб. И мантрами попов о богоизбранности нашего народа здесь уже не отвертеться."
Додано: Пон 09 бер, 2020 00:18
Додано: Пон 09 бер, 2020 00:42
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Тогда уже лучше вообще закрыть все границы. С учетом того, сколько ездит бусов на/из Италии, а первый коронщик вообще приехал из Румынии, а туда прилетел из Италии... Путей добраться сюда из любой такой страны столько, что только полное закрытие границ поможет, вот только кому от этого станет легче это уже другой вопрос...
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