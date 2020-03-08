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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 208209210211212>
Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 22:54

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Правда ли, что прививка от кори защищает от короновируса?
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varlo
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 22:55

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Против каких еще вирусов не вырабатывается естественный иммунитет после болезни?
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http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 23:09

  varlo написав:Против каких еще вирусов не вырабатывается естественный иммунитет после болезни?

грип, герпес ...
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 23:23

Re: Эпидемия коронавируса в мире

133 смерти за сутки в Италии. Дело принимает совершенно необычный поворот.

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qreaton
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 23:29

  varlo написав:Против каких еще вирусов не вырабатывается естественный иммунитет после болезни?

Сказ... :( *
(для певних категорій роз'яснення: *чорний гумор/невдалий жарт)
Востаннє редагувалось centurionus в Пон 09 бер, 2020 01:15, всього редагувалось 1 раз.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 00:12

qreaton
Взято с сайта "Экономика от Пророка"
"Ситуация с коронавирусом выглядит все более опасной. Советы от премьера Израиля..

Об этом пишет сегодня в Фейсбуке политолог Юрий Романенко.

В Израиле зарегистрирован 25-й случая заражения коронавирусом. Биньямин Нетаньяху впервые обстоятельно прокомментировал ситуацию:

“Уровень заражения, вероятно, выше, чем мы предполагали. В течение 48 часов я организую видеоконференцию между несколькими странами, чтобы обсудить, как мы можем помочь друг другу.

Сразу скажу, что речь идет о пандемии. Действительно, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) еще официально не объявила пандемию коронавируса, но уверен, что это произойдет в течение нескольких часов.

Не исключено, что речь идет о вирусе, которого не было в мире последние 100 лет.

Нет подтверждений, что коронавирус пойдет на спад, когда установится жаркая погода. Так, вирус уже появился в Африке. Никакие вакцины и противовирусные препараты не помогают.”
Предлагаю вам правила поведения на время пандемии:

⁃ Максимально исключить общественный транспорт (если использование неизбежно, то не делать этого в часы пик, а если в автобусе-поезде много людей, выходить),

⁃ Исключить массовые мероприятия (концерты, театры, корпоративы и пр.),

⁃ Исключить поездки по туристическим (паломническим) местам,

⁃ Носить с собой спирт и спиртовые салфетки и протирать руки каждый раз после физического контакта с людьми или после контакта с поверхностями общественных мест,

⁃ Выходить из места, если в нем много людей,

⁃ Отказаться от рукопожатий, объятий, поцелуев в качестве приветствия,

⁃ Совершать покупки в самые незагруженные для магазина часы,

⁃ По возможности работать из дома,

⁃ Отказаться от наличных денег и протирать кредитную карту после использования,

⁃ Протирать телефон спиртовыми салфетками несколько раз в день,

⁃ Чаще чем обычно стирать одежду, постельное белье,

⁃ Купить антибактериальное мыло и пользоваться им дома.

⁃ Чаще мыть полы хлоросодержащими средствами.

Напомню список стран, от поездок в которые следует воздержаться, прилетевшие из этих стран обязаны соблюдать карантин: Германия, Франция, Швейцария, Испания, Австрия, Япония, Южная Корея, Таиланд, Гонконг, Макао, Сингапур и Китай. На очереди отдельные штаты США.

Кроме того, люди, побывавшие в Иране, Ираке, Сирии, Ливане, не смогут въехать на территорию Израиля.

Отдельное опасение вызывают страны бывшего СССР, регистрация реальных случаев коронавируса в которых осложняется полным отсутствием системы здравоохранения как таковой. Иными словами, верить официальным данным из этих стран можно едва ли.

Кстати, Нетаньягу абсолютно прав, говоря о постсовке. По моим источникам в ОП, еще три дня назад количество больных коронавирусом в Украине составляло от 50 до 80 человек. Это было в их официальных сводках.
Насколько я понимаю, наши больницы просто не могут определить правильно симптомы Covid19. Потому боятся рассказывать реальное количество больных, чтобы не началась паника.

Потому неслучайно в Украину прибывает две делегации ВОЗ. Наша дохлая система здравоохранения — теперь уже проблема не только для наших граждан, но и для соседей.

Думаю, что Украине нужно закрывать авиасообщение с Италией и другими странами, где коронавирус набирает обороты. А Зеленский должен выйти с речью вроде той, что сделал Нетаньяху, чтобы люди поняли, как себя элементарно защитить. Ведь у нас даже депутаты Верховной Рады могут быть разносчиками коронавируса.
В общем, коронавирус будет очень серьезным испытанием для Украины. Поскольку здесь нужны не фиктивные, а реальные действия властей, чтобы минимизировать ущерб. И мантрами попов о богоизбранности нашего народа здесь уже не отвертеться."
dikkens
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 00:18

  centurionus написав:
  varlo написав:Против каких еще вирусов не вырабатывается естественный иммунитет после болезни?

Сказ... :(


Это болезнь с билетом в один конец - летальность 100%. Переболеть ей нельзя. Есть байки, более научно называющиеся Милуокским протоколом, но это все фигня.
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 00:42

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  dikkens написав:Думаю, что Украине нужно закрывать авиасообщение с Италией и другими странами, где коронавирус набирает обороты

Тогда уже лучше вообще закрыть все границы. С учетом того, сколько ездит бусов на/из Италии, а первый коронщик вообще приехал из Румынии, а туда прилетел из Италии... Путей добраться сюда из любой такой страны столько, что только полное закрытие границ поможет, вот только кому от этого станет легче это уже другой вопрос...
ol_zy
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 00:53

  varlo написав:Правда ли, что прививка от кори защищает от короновируса?


этот вирус разрабатывался 100 пудов для военных действий и вышел из по контроля.
думаю, что пока никто не знает как его остановить, т.к. есть вирус, который был только в стадии разработки, а значит не было пока средств по его уничтожению. :roll:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 00:53

Re: Эпидемия коронавируса в мире

ol_zy написав:
  dikkens написав:Думаю, что Украине нужно закрывать авиасообщение с Италией и другими странами, где коронавирус набирает обороты

Тогда уже лучше вообще закрыть все границы. С учетом того, сколько ездит бусов на/из Италии, а первый коронщик вообще приехал из Румынии, а туда прилетел из Италии... Путей добраться сюда из любой такой страны столько, что только полное закрытие границ поможет, вот только кому от этого станет легче это уже другой вопрос...


Закрыть границы - это будет экономической катастрофой, бюджет и так трещит, производство падает.

Это настолько сложное решение с огромными последствиями для нестабильности внутри страны.

Кроме того вирус уже есть внутри страны, надо было закрывать границы раньше, сейчас такое чувство, что поздно пить боржоми. Думаю, до конца марта у нас уже будет несколько тысяч заболевших.
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