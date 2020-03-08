Нефть только что упала с 45 до 35 за баррель. Сдается мы на грани грандиозного шухера, тем не менее, без паники !
паники нет, т.к многие спят и занимаются с женщинами...., тем более после праздника и шампанского с коньяком. а вот кто следит за своим капиталом, то уже сейчас начинает доставать монеты и перекладывать по полкам. женщины и постель потом...
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич написав:этот вирус разрабатывался 100 пудов для военных действий и вышел из по контроля.
Это Вы погорячились. Что за оружие такое, которое ориентировано на возрастных людей (да еще и с такой незначительной (для оружия) смертностью)? По аналогии: кому нужен снаряд с вероятностью попадания в цель порядка 3%?
Если уж углубляться в конспирологию, логичнее предположить, что этот вирус - результат заговора пенсионных фондов всего мира
Игорь Алексеевич написав:этот вирус разрабатывался 100 пудов для военных действий и вышел из по контроля.
Это Вы погорячились. Что за оружие такое, которое ориентировано на возрастных людей (да еще и с такой незначительной (для оружия) смертностью)? По аналогии: кому нужен снаряд с вероятностью попадания в цель порядка 3%?
Если уж углубляться в конспирологию, логичнее предложить, что этот вирус - результат заговора пенсионных фондов всего мира
я же пишу, что разрабатывался и вышел из под контроля. но я же не написал, что он был полностью разработан.
если бы был окончательно разработан и исследован, то антивирус уже бы появился без проблем.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
freeze написав:Институт Коха обновил данные. Немцы идут на абсолютный рекорд. 1018 заболевших, умерших - 0
До речі, в Німеччині відправляють на карантин всіх, хто теоретично міг бути десь в контакті з хворими, в т.ч. за кордоном в певних місцинах. Наприклад, людей які були в Піденному Тиролі, де все не так погано, як в Мілані, скажімо. Де можливо, працівників підміняють, зокрема студентами.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices” ― George Orwell
vladislavlvov написав:Ваннгую на днях карантин Германия и Франция. В течении недели полный коллапс транспортного сообщения внутри ЕС.думаю может рухнуть евро..
В Німеччині карантини - з перших випадків. Громадський транспорт уникають при можливості. Їздять на авто. Ресторани, школи, університети, церкви, транспорт, установи тощо працюють. Відомості "з перших рук", з одного з "епіцентрів". Час покаже.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices” ― George Orwell
vladislavlvov написав:Вкладчик1234 а не пробовали смотреть дату производства я когда покупал вино, макароны, соусы и сыры смотрел чтобы производство было не позже 1 февраля. просил в Метро предоставить дату производства.. звонили производителю, права это было еще числа 25 февраля .. тогда адекватно еще отвечали.. но с прошлой недели прекратил покупать.. французское вино тоже в наших магазинах думаю прекращать покупать.. вот и пришло время покупать украинское..
После таких слов хочется добавить вас в игнор. Я надеюсь на счет масла человек выше искренне шутил. Если что приму в подарок любые продукты из Италии Франции Ирана Германии в большом количестве спрашивайте адрес в личку , во Львове готов сам забрать
С начала эпид. сезона 48 человек умерло от осложнений гриппа. Ни один умерший не был привит против гриппа(с)МОЗ України.В течение прошлой недели против гриппа вакцинировано 225 человек, а с начала эпид сезона 237 тыс. чел.(с)unn.com.ua
vladislavlvov написав:_Mykola_ вы реально верите что я сижу на теме короновируса уже месяц и верю что в мире 100000 больных или в Украине 1. Это смешно мне слышать.. Объективно пока у нас не более 100 больных а это значит что как минимум хлеб и молоко можно покупать.. ИМХО.. Потом нет.. Но пока да.. И еще на прошлой неделе я был один во Львовском Ашане а потом в Эпицентре в маске это непередаваемое чувство, когда взгляд людей случайно останавливался на мне.. Как будто я им о чем то напомнил.. и все они о чем то задумались.. Я понимаю, половина как на этой ветке скажем оптимисты, скажем так.. Но кто то задумался может тогда решил купить средства СИЗ. Это главное..
Посмотрели и подумали во д...л. Или раз больной сиди дома с...а.
С начала эпид. сезона 48 человек умерло от осложнений гриппа. Ни один умерший не был привит против гриппа(с)МОЗ України.В течение прошлой недели против гриппа вакцинировано 225 человек, а с начала эпид сезона 237 тыс. чел.(с)unn.com.ua