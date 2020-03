Додано: Пон 09 бер, 2020 01:12

zРадио написав: centurionus написав: varlo написав: Против каких еще вирусов не вырабатывается естественный иммунитет после болезни? Против каких еще вирусов не вырабатывается естественный иммунитет после болезни?

Сказ...

*чорний гумор/невдалий жарт Сказ...*чорний гумор/невдалий жарт

Это болезнь с билетом в один конец - летальность 100%. Переболеть ей нельзя. Есть байки, более научно называющиеся Милуокским протоколом, но это все фигня. Это болезнь с билетом в один конец - летальность 100%. Переболеть ей нельзя. Есть байки, более научно называющиеся Милуокским протоколом, но это все фигня.

Це ти сам собі розповідаєш? Про сказ всі діти знають, мабуть.

Мабуть, треба якісь помітки ставити для певних категорій... *чорний гумор/жарт. (можливо, невдалий). Поставлю таки. Це ти сам собі розповідаєш? Про сказ всі діти знають, мабуть.Мабуть, треба якісь помітки ставити для певних категорій... *чорний гумор/жарт. (можливо, невдалий). Поставлю таки.

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell