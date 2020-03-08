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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 209210211212>
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 00:58

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Уже писали что в вирусе есть куски генома спида, вот еще одна фича этой "разработочки" :

A Beijing hospital confirms coronavirus attacks central nervous system

https://cntechpost.com/2020/03/04/coron ... us-system/


Нефть только что упала с 45 до 35 за баррель. Сдается мы на грани грандиозного шухера, тем не менее, без паники !
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 01:02

  Surfer написав:Уже писали что в вирусе есть куски генома спида, вот еще одна фича этой "разработочки" :

A Beijing hospital confirms coronavirus attacks central nervous system

https://cntechpost.com/2020/03/04/coron ... us-system/


Нефть только что упала с 45 до 35 за баррель. Сдается мы на грани грандиозного шухера, тем не менее, без паники !


паники нет, т.к многие спят и занимаются с женщинами...., тем более после праздника и шампанского с коньяком.
а вот кто следит за своим капиталом, то уже сейчас начинает доставать монеты и перекладывать по полкам. :P женщины и постель потом... :D
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 01:05

  Игорь Алексеевич написав:этот вирус разрабатывался 100 пудов для военных действий и вышел из по контроля.


Это Вы погорячились. Что за оружие такое, которое ориентировано на возрастных людей (да еще и с такой незначительной (для оружия) смертностью)? По аналогии: кому нужен снаряд с вероятностью попадания в цель порядка 3%?

Если уж углубляться в конспирологию, логичнее предположить, что этот вирус - результат заговора пенсионных фондов всего мира :)
Civis
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 01:08

  Civis написав:
  Игорь Алексеевич написав:этот вирус разрабатывался 100 пудов для военных действий и вышел из по контроля.


Это Вы погорячились. Что за оружие такое, которое ориентировано на возрастных людей (да еще и с такой незначительной (для оружия) смертностью)? По аналогии: кому нужен снаряд с вероятностью попадания в цель порядка 3%?

Если уж углубляться в конспирологию, логичнее предложить, что этот вирус - результат заговора пенсионных фондов всего мира :)


я же пишу, что разрабатывался и вышел из под контроля.
но я же не написал, что он был полностью разработан.
:roll:

если бы был окончательно разработан и исследован, то антивирус уже бы появился без проблем. :roll:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 01:12

  zРадио написав:
  centurionus написав:
  varlo написав:Против каких еще вирусов не вырабатывается естественный иммунитет после болезни?

Сказ... :(
*чорний гумор/невдалий жарт

Это болезнь с билетом в один конец - летальность 100%. Переболеть ей нельзя. Есть байки, более научно называющиеся Милуокским протоколом, но это все фигня.

Це ти сам собі розповідаєш? Про сказ всі діти знають, мабуть.
Мабуть, треба якісь помітки ставити для певних категорій... *чорний гумор/жарт. (можливо, невдалий). Поставлю таки.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 01:25

  freeze написав:Институт Коха обновил данные.
Немцы идут на абсолютный рекорд.
1018 заболевших, умерших - 0

До речі, в Німеччині відправляють на карантин всіх, хто теоретично міг бути десь в контакті з хворими, в т.ч. за кордоном в певних місцинах. Наприклад, людей які були в Піденному Тиролі, де все не так погано, як в Мілані, скажімо. Де можливо, працівників підміняють, зокрема студентами.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 01:35

  vladislavlvov написав:Ваннгую на днях карантин Германия и Франция.
В течении недели полный коллапс транспортного сообщения внутри ЕС.думаю может рухнуть евро..

В Німеччині карантини - з перших випадків. Громадський транспорт уникають при можливості. Їздять на авто. Ресторани, школи, університети, церкви, транспорт, установи тощо працюють. Відомості "з перших рук", з одного з "епіцентрів". Час покаже.
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 01:48

  vladislavlvov написав:Вкладчик1234
а не пробовали смотреть дату производства
я когда покупал вино, макароны, соусы и сыры смотрел чтобы производство было не позже 1 февраля. просил в Метро предоставить дату производства.. звонили производителю, права это было еще числа 25 февраля .. тогда адекватно еще отвечали..
но с прошлой недели прекратил покупать.. французское вино тоже в наших магазинах думаю прекращать покупать..
вот и пришло время покупать украинское..

После таких слов хочется добавить вас в игнор. Я надеюсь на счет масла человек выше искренне шутил. Если что приму в подарок любые продукты из Италии Франции Ирана Германии в большом количестве спрашивайте адрес в личку , во Львове готов сам забрать
С начала эпид. сезона 48 человек умерло от осложнений гриппа. Ни один умерший не был привит против гриппа(с)МОЗ України.В течение прошлой недели против гриппа вакцинировано 225 человек, а с начала эпид сезона 237 тыс. чел.(с)unn.com.ua
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 01:50

  vladislavlvov написав:_Mykola_
вы реально верите что я сижу на теме короновируса уже месяц и верю что в мире 100000 больных или в Украине 1. Это смешно мне слышать.. Объективно пока у нас не более 100 больных а это значит что как минимум хлеб и молоко можно покупать.. ИМХО..
Потом нет.. Но пока да..
И еще на прошлой неделе я был один во Львовском Ашане а потом в Эпицентре в маске это непередаваемое чувство, когда взгляд людей случайно останавливался на мне.. Как будто я им о чем то напомнил.. и все они о чем то задумались.. Я понимаю, половина как на этой ветке скажем оптимисты, скажем так.. Но кто то задумался может тогда решил купить средства СИЗ. Это главное..

Посмотрели и подумали во д...л. Или раз больной сиди дома с...а. :mrgreen:
С начала эпид. сезона 48 человек умерло от осложнений гриппа. Ни один умерший не был привит против гриппа(с)МОЗ України.В течение прошлой недели против гриппа вакцинировано 225 человек, а с начала эпид сезона 237 тыс. чел.(с)unn.com.ua
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 02:02

  centurionus написав:Це ти сам собі розповідаєш? Про сказ всі діти знають, мабуть.
Мабуть, треба якісь помітки ставити для певних категорій... *чорний гумор/жарт. (можливо, невдалий). Поставлю таки.


На юмор было не похоже) А может я сегодня дерганый на новостях :mrgreen:
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