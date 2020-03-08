vladislavlvov написав:

вы реально верите что я сижу на теме короновируса уже месяц и верю что в мире 100000 больных или в Украине 1. Это смешно мне слышать.. Объективно пока у нас не более 100 больных а это значит что как минимум хлеб и молоко можно покупать.. ИМХО..Потом нет.. Но пока да..И еще на прошлой неделе я был один во Львовском Ашане а потом в Эпицентре в маске это непередаваемое чувство, когда взгляд людей случайно останавливался на мне.. Как будто я им о чем то напомнил.. и все они о чем то задумались.. Я понимаю, половина как на этой ветке скажем оптимисты, скажем так.. Но кто то задумался может тогда решил купить средства СИЗ. Это главное..