freeze написав:Закрыть границы - это будет экономической катастрофой, бюджет и так трещит, производство падает.
Это настолько сложное решение с огромными последствиями для нестабильности внутри страны.
Кроме того вирус уже есть внутри страны, надо было закрывать границы раньше, сейчас такое чувство, что поздно пить боржоми. Думаю, до конца марта у нас уже будет несколько тысяч заболевших.
Так и я пытался автору закрытия авиа донести бессмысленность этого. А закрытие всех границ - это вообще немыслимо для нашей страны.
А вот хороший шаг бы был запрет экспорта масок и СИЗ и привлечение к ответственности депутата за вывоз всех масок из страны на пороге эпидемии.