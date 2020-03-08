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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 09 бер, 2020 02:14
freeze написав:
Закрыть границы - это будет экономической катастрофой, бюджет и так трещит, производство падает.
Это настолько сложное решение с огромными последствиями для нестабильности внутри страны.
Кроме того вирус уже есть внутри страны, надо было закрывать границы раньше, сейчас такое чувство, что поздно пить боржоми. Думаю, до конца марта у нас уже будет несколько тысяч заболевших.
Так и я пытался автору закрытия авиа донести бессмысленность этого. А закрытие всех границ - это вообще немыслимо для нашей страны.
А вот хороший шаг бы был запрет экспорта масок и СИЗ и привлечение к ответственности депутата за вывоз всех масок из страны на пороге эпидемии.
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Додано: Пон 09 бер, 2020 03:25
Это не просто депутат, это целый
Глава комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования в Верховной зРаде
Ut sementem feceris, ita et metes
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Corpocrator
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Додано: Пон 09 бер, 2020 03:47
Corpocrator написав:
Это не просто депутат, это целый
Глава комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования в Верховной зРаде
А этой стране нужны маски? Все равно носить не будут..даже тут на форуме хватает таких персонажей
А что и в Италии такая же фигня как сцу.. маску одеть ну не камильфо пацан же..
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Додано: Пон 09 бер, 2020 04:09
Стоимость одного украинского теста на коронавирус 100 грн вполне адекватная цифра. Должны начать производство.
Израиль вводит карантин на 14 дн для всех кто въезжает в страну..
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Додано: Пон 09 бер, 2020 08:17
vladislavlvov написав: Corpocrator написав:
Это не просто депутат, это целый
Глава комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования в Верховной зРаде
А этой стране нужны маски? Все равно носить не будут..даже тут на форуме хватает таких персонажей
А что и в Италии такая же фигня как сцу.. маску одеть ну не камильфо пацан же..
Носить будут все, это вопрос времени. Когда количество зараженных в одной стране перевалит за несколько десятков тысяч, обосрутся даже херои с подорожниками.
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