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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 209210211212
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 02:14

  freeze написав:Закрыть границы - это будет экономической катастрофой, бюджет и так трещит, производство падает.

Это настолько сложное решение с огромными последствиями для нестабильности внутри страны.

Кроме того вирус уже есть внутри страны, надо было закрывать границы раньше, сейчас такое чувство, что поздно пить боржоми. Думаю, до конца марта у нас уже будет несколько тысяч заболевших.

Так и я пытался автору закрытия авиа донести бессмысленность этого. А закрытие всех границ - это вообще немыслимо для нашей страны.
А вот хороший шаг бы был запрет экспорта масок и СИЗ и привлечение к ответственности депутата за вывоз всех масок из страны на пороге эпидемии.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 03:25

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Это не просто депутат, это целый

Глава комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования в Верховной зРаде
Ut sementem feceris, ita et metes
RES PUBLICA
Corpocrator
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 03:47

  Corpocrator написав:Это не просто депутат, это целый

Глава комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования в Верховной зРаде

А этой стране нужны маски? Все равно носить не будут..даже тут на форуме хватает таких персонажей
А что и в Италии такая же фигня как сцу.. маску одеть ну не камильфо пацан же..
vladislavlvov
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 04:09

Стоимость одного украинского теста на коронавирус 100 грн вполне адекватная цифра. Должны начать производство.
Израиль вводит карантин на 14 дн для всех кто въезжает в страну..
vladislavlvov
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 08:17

  vladislavlvov написав:
  Corpocrator написав:Это не просто депутат, это целый

Глава комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования в Верховной зРаде

А этой стране нужны маски? Все равно носить не будут..даже тут на форуме хватает таких персонажей
А что и в Италии такая же фигня как сцу.. маску одеть ну не камильфо пацан же..

Носить будут все, это вопрос времени. Когда количество зараженных в одной стране перевалит за несколько десятков тысяч, обосрутся даже херои с подорожниками.
Schmit
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  #<1 ... 209210211212
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