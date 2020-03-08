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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 209210211212 Додано: Пон 09 бер, 2020 03:47 Corpocrator написав: Это не просто депутат, это целый



Глава комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования в Верховной зРаде Это не просто депутат, это целыйГлава комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования в Верховной зРаде

А этой стране нужны маски? Все равно носить не будут..даже тут на форуме хватает таких персонажей

А что и в Италии такая же фигня как сцу.. маску одеть ну не камильфо пацан же.. А этой стране нужны маски? Все равно носить не будут..даже тут на форуме хватает таких персонажейА что и в Италии такая же фигня как сцу.. маску одеть ну не камильфо пацан же.. vladislavlvov

Повідомлень: 2202 З нами з: 02.03.07 Подякував: 115 раз. Подякували: 407 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 09 бер, 2020 04:09 Стоимость одного украинского теста на коронавирус 100 грн вполне адекватная цифра. Должны начать производство.

Израиль вводит карантин на 14 дн для всех кто въезжает в страну.. vladislavlvov

Повідомлень: 2202 З нами з: 02.03.07 Подякував: 115 раз. Подякували: 407 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 09 бер, 2020 08:17 vladislavlvov написав: Corpocrator написав: Это не просто депутат, это целый



Глава комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования в Верховной зРаде Это не просто депутат, это целыйГлава комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования в Верховной зРаде

А этой стране нужны маски? Все равно носить не будут..даже тут на форуме хватает таких персонажей

А что и в Италии такая же фигня как сцу.. маску одеть ну не камильфо пацан же.. А этой стране нужны маски? Все равно носить не будут..даже тут на форуме хватает таких персонажейА что и в Италии такая же фигня как сцу.. маску одеть ну не камильфо пацан же..

Носить будут все, это вопрос времени. Когда количество зараженных в одной стране перевалит за несколько десятков тысяч, обосрутся даже херои с подорожниками. Носить будут все, это вопрос времени. Когда количество зараженных в одной стране перевалит за несколько десятков тысяч, обосрутся даже херои с подорожниками. Schmit

Повідомлень: 1028 З нами з: 08.09.09 Подякував: 10 раз. Подякували: 155 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 09 бер, 2020 12:42 На закрытом германском профильном чате отписался немец, работающий на данный момент в больнице Милана. Короче, ситуация у них такая.

Наконец-то пришла в город большая партия защитных средств: маски, очки, защитные костюмы(говорит, что качество костюмов хреновое, но на первое время сойдет, раньше в больницах и этого не было).

Прекращены все плановые операции. Тяжелых очень много, под палаты интенсивной терапии используется все, что можно, даже операционные начали переоборудовать под интенсив со вчерашнего дня. Медиков катострофически не хватает.

В Германии тяжелых пока единицы и относительно спокойно. antey1969 1

Повідомлень: 9176 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1067 раз. Подякували: 2424 раз. Профіль 2 1 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 209210211212 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 6824 1521615

ЛОБ П'ят 06 бер, 2020 17:14