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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 209210211212
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 03:47

  Corpocrator написав:Это не просто депутат, это целый

Глава комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования в Верховной зРаде

А этой стране нужны маски? Все равно носить не будут..даже тут на форуме хватает таких персонажей
А что и в Италии такая же фигня как сцу.. маску одеть ну не камильфо пацан же..
vladislavlvov
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 04:09

Стоимость одного украинского теста на коронавирус 100 грн вполне адекватная цифра. Должны начать производство.
Израиль вводит карантин на 14 дн для всех кто въезжает в страну..
vladislavlvov
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 08:17

  vladislavlvov написав:
  Corpocrator написав:Это не просто депутат, это целый

Глава комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования в Верховной зРаде

А этой стране нужны маски? Все равно носить не будут..даже тут на форуме хватает таких персонажей
А что и в Италии такая же фигня как сцу.. маску одеть ну не камильфо пацан же..

Носить будут все, это вопрос времени. Когда количество зараженных в одной стране перевалит за несколько десятков тысяч, обосрутся даже херои с подорожниками.
Schmit
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 12:42

На закрытом германском профильном чате отписался немец, работающий на данный момент в больнице Милана. Короче, ситуация у них такая.
Наконец-то пришла в город большая партия защитных средств: маски, очки, защитные костюмы(говорит, что качество костюмов хреновое, но на первое время сойдет, раньше в больницах и этого не было).
Прекращены все плановые операции. Тяжелых очень много, под палаты интенсивной терапии используется все, что можно, даже операционные начали переоборудовать под интенсив со вчерашнего дня. Медиков катострофически не хватает.
В Германии тяжелых пока единицы и относительно спокойно.
antey1969
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  #<1 ... 209210211212
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