А этой стране нужны маски? Все равно носить не будут..даже тут на форуме хватает таких персонажей
А что и в Италии такая же фигня как сцу.. маску одеть ну не камильфо пацан же..
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Додано: Пон 09 бер, 2020 03:47
А этой стране нужны маски? Все равно носить не будут..даже тут на форуме хватает таких персонажей
А что и в Италии такая же фигня как сцу.. маску одеть ну не камильфо пацан же..
Додано: Пон 09 бер, 2020 04:09
Стоимость одного украинского теста на коронавирус 100 грн вполне адекватная цифра. Должны начать производство.
Израиль вводит карантин на 14 дн для всех кто въезжает в страну..
Додано: Пон 09 бер, 2020 08:17
Носить будут все, это вопрос времени. Когда количество зараженных в одной стране перевалит за несколько десятков тысяч, обосрутся даже херои с подорожниками.
Додано: Пон 09 бер, 2020 12:42
На закрытом германском профильном чате отписался немец, работающий на данный момент в больнице Милана. Короче, ситуация у них такая.
Наконец-то пришла в город большая партия защитных средств: маски, очки, защитные костюмы(говорит, что качество костюмов хреновое, но на первое время сойдет, раньше в больницах и этого не было).
Прекращены все плановые операции. Тяжелых очень много, под палаты интенсивной терапии используется все, что можно, даже операционные начали переоборудовать под интенсив со вчерашнего дня. Медиков катострофически не хватает.
В Германии тяжелых пока единицы и относительно спокойно.
Додано: Пон 09 бер, 2020 13:03
Еще он отписался, что тяжесть больных увеличивается.
Дело в том, что раньше брали в больницы по показаниям всех, сейчас берут все более тяжелых, так как на всех уже не хватает мест. Даже коридоры не пустуют.
Додано: Пон 09 бер, 2020 13:10
Приму в дар карантинные азиатские доллары США
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Пон 09 бер, 2020 13:57
Визит миссии Международного валютного фонда (МВФ) в Беларусь перенесен на неопределенный срок из-за ситуации с коронавирусом в мире, сообщили агентству "Интерфакс-Запад" в представительстве фонда.
"Миссия переносится на неопределенный срок. Это связано с ограничениями на перемещение сотрудников фонда, которые введены в связи с ситуацией вокруг коронавируса в мире", - проинформировали в представительстве.
Додано: Пон 09 бер, 2020 14:03
Re: Эпидемия коронавируса в мире
трое в Мацкве после Италии
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Пон 09 бер, 2020 14:23
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