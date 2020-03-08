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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 209210211212
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 03:47

  Corpocrator написав:Это не просто депутат, это целый

Глава комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования в Верховной зРаде

А этой стране нужны маски? Все равно носить не будут..даже тут на форуме хватает таких персонажей
А что и в Италии такая же фигня как сцу.. маску одеть ну не камильфо пацан же..
vladislavlvov
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 04:09

Стоимость одного украинского теста на коронавирус 100 грн вполне адекватная цифра. Должны начать производство.
Израиль вводит карантин на 14 дн для всех кто въезжает в страну..
vladislavlvov
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 08:17

  vladislavlvov написав:
  Corpocrator написав:Это не просто депутат, это целый

Глава комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования в Верховной зРаде

А этой стране нужны маски? Все равно носить не будут..даже тут на форуме хватает таких персонажей
А что и в Италии такая же фигня как сцу.. маску одеть ну не камильфо пацан же..

Носить будут все, это вопрос времени. Когда количество зараженных в одной стране перевалит за несколько десятков тысяч, обосрутся даже херои с подорожниками.
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 12:42

На закрытом германском профильном чате отписался немец, работающий на данный момент в больнице Милана. Короче, ситуация у них такая.
Наконец-то пришла в город большая партия защитных средств: маски, очки, защитные костюмы(говорит, что качество костюмов хреновое, но на первое время сойдет, раньше в больницах и этого не было).
Прекращены все плановые операции. Тяжелых очень много, под палаты интенсивной терапии используется все, что можно, даже операционные начали переоборудовать под интенсив со вчерашнего дня. Медиков катострофически не хватает.
В Германии тяжелых пока единицы и относительно спокойно.
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 13:03

Еще он отписался, что тяжесть больных увеличивается.
Дело в том, что раньше брали в больницы по показаниям всех, сейчас берут все более тяжелых, так как на всех уже не хватает мест. Даже коридоры не пустуют.
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 13:10

  yama написав:
  vladislavlvov написав:Вкладчик1234
а не пробовали смотреть дату производства
я когда покупал вино, макароны, соусы и сыры смотрел чтобы производство было не позже 1 февраля. просил в Метро предоставить дату производства.. звонили производителю, права это было еще числа 25 февраля .. тогда адекватно еще отвечали..
но с прошлой недели прекратил покупать.. французское вино тоже в наших магазинах думаю прекращать покупать..
вот и пришло время покупать украинское..

После таких слов хочется добавить вас в игнор. Я надеюсь на счет масла человек выше искренне шутил. Если что приму в подарок любые продукты из Италии Франции Ирана Германии в большом количестве спрашивайте адрес в личку , во Львове готов сам забрать

Приму в дар карантинные азиатские доллары США
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 13:57

Визит миссии Международного валютного фонда (МВФ) в Беларусь перенесен на неопределенный срок из-за ситуации с коронавирусом в мире, сообщили агентству "Интерфакс-Запад" в представительстве фонда.

"Миссия переносится на неопределенный срок. Это связано с ограничениями на перемещение сотрудников фонда, которые введены в связи с ситуацией вокруг коронавируса в мире", - проинформировали в представительстве.

https://interfax.by/news/policy/raznoe/1272588/
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 14:03

Re: Эпидемия коронавируса в мире

трое в Мацкве после Италии
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 14:23

  Мизантрóп написав:трое в Мацкве после Италии

Двое в Австралии после посещения США туристы которые наврят ходили в дом престарелых...
stm
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