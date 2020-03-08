Додано: Пон 09 бер, 2020 15:09

Чего то Волгаря не видно?

На карантине?

В Горьком уже давно объявлено наличие заразившегося.

Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.