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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 09 бер, 2020 14:03
Re: Эпидемия коронавируса в мире
трое в Мацкве после Италии
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Пон 09 бер, 2020 14:23
Додано: Пон 09 бер, 2020 15:04
Re: Эпидемия коронавируса в мире
После двух месяцев объявлений, откровений, изумления и реакции мы видим немного более отчетливо благодаря ослепительной медицинской, эпидемиологической, научной, социологической, политической и экономической реакции. Внимательное прочтение последних данных, которые в настоящее время доступны, по-видимому, подтверждает неотложную необходимость рассмотрения коронавирусной болезни 2019 (Covid-19), инфекционного заболевания, вызванного коронавирусом SARS-CoV-2, с большой серьезностью и прагматизмом. Это не исключает, наоборот, оставаться позитивным и оптимистичным благодаря тщательности анализа фактов, избегая паники, порожденной невежеством, непоследовательным отношением или гонкой за сенсацией.
Додано: Пон 09 бер, 2020 15:05
Халявщиков тут развелось.. в Китае уже нет позвоните в Милан..может там чем помогут ..
Додано: Пон 09 бер, 2020 15:06
Единственно Правильное Решение!!!
Глобализации - официальный ППЦ.
А свои к этому наоборот Украину реализовывают, что не успели продать и уничтожить папередники.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Пон 09 бер, 2020 15:11, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Пон 09 бер, 2020 15:09
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Чего то Волгаря не видно?
На карантине?
В Горьком уже давно объявлено наличие заразившегося.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Пон 09 бер, 2020 15:28
Re: Эпидемия коронавируса в мире
После сегодняшнего падения нефти про вирус уже все забыли
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Додано: Пон 09 бер, 2020 15:29
В итальянских тюрьмах вспыхнули бунты на фоне кононавируса. Погибло 6 заключенных, часть охранников в заложниках
Причина — 8 марта правительство установило ограничения на прямой контакт между заключенными и их семьями с целью предотвращения распространения коронавируса в тюрьмах. Минимум до 22 марта им разрешено общаться только по телефону.
Глава тюремной администрации Италии Франческо Басентини сказал, что бунты вспыхивают по всей стране.
В Министерство юстиции заявили, что в нескольких тюрьмах устроили поджоги, причинив серьезный ущерб.
Союз тюремных охранников Саппе сообщил, что двоих его членов взяли в заложники в Павии, но полицейским удалось их освободить.
Трое заключенных погибли в тюрьме в северном городе Модена, еще трое после перевода в другую тюрьму. И город Модена и Павия находятся в «красной зоне» карантина.
Додано: Пон 09 бер, 2020 15:45
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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