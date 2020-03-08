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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 210211212213
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 14:03

Re: Эпидемия коронавируса в мире

трое в Мацкве после Италии
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 14:23

  Мизантрóп написав:трое в Мацкве после Италии

Двое в Австралии после посещения США туристы которые наврят ходили в дом престарелых...
stm
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 15:04

Re: Эпидемия коронавируса в мире

После двух месяцев объявлений, откровений, изумления и реакции мы видим немного более отчетливо благодаря ослепительной медицинской, эпидемиологической, научной, социологической, политической и экономической реакции. Внимательное прочтение последних данных, которые в настоящее время доступны, по-видимому, подтверждает неотложную необходимость рассмотрения коронавирусной болезни 2019 (Covid-19), инфекционного заболевания, вызванного коронавирусом SARS-CoV-2, с большой серьезностью и прагматизмом. Это не исключает, наоборот, оставаться позитивным и оптимистичным благодаря тщательности анализа фактов, избегая паники, порожденной невежеством, непоследовательным отношением или гонкой за сенсацией.

https://www.lequotidiendumedecin.fr/spe ... UDW7N0Tync
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 15:05

  Вкладчик1234 написав:
  yama написав:
  vladislavlvov написав:Вкладчик1234
а не пробовали смотреть дату производства
я когда покупал вино, макароны, соусы и сыры смотрел чтобы производство было не позже 1 февраля. просил в Метро предоставить дату производства.. звонили производителю, права это было еще числа 25 февраля .. тогда адекватно еще отвечали..
но с прошлой недели прекратил покупать.. французское вино тоже в наших магазинах думаю прекращать покупать..
вот и пришло время покупать украинское..

После таких слов хочется добавить вас в игнор. Я надеюсь на счет масла человек выше искренне шутил. Если что приму в подарок любые продукты из Италии Франции Ирана Германии в большом количестве спрашивайте адрес в личку , во Львове готов сам забрать

Приму в дар карантинные азиатские доллары США

Халявщиков тут развелось.. в Китае уже нет позвоните в Милан..может там чем помогут ..
vladislavlvov
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 15:06

  vladislavlvov написав:Стоимость одного украинского теста на коронавирус 100 грн вполне адекватная цифра. Должны начать производство.
Израиль вводит карантин на 14 дн для всех кто въезжает в страну..

Единственно Правильное Решение!!!
Глобализации - официальный ППЦ.
А свои к этому наоборот Украину реализовывают, что не успели продать и уничтожить папередники.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Пон 09 бер, 2020 15:11, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 15:09

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Чего то Волгаря не видно?
На карантине?
В Горьком уже давно объявлено наличие заразившегося.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 15:28

Re: Эпидемия коронавируса в мире

После сегодняшнего падения нефти про вирус уже все забыли
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 15:29

https://t.me/c/1499208143/328

В итальянских тюрьмах вспыхнули бунты на фоне кононавируса. Погибло 6 заключенных, часть охранников в заложниках

Причина — 8 марта правительство установило ограничения на прямой контакт между заключенными и их семьями с целью предотвращения распространения коронавируса в тюрьмах. Минимум до 22 марта им разрешено общаться только по телефону.

Глава тюремной администрации Италии Франческо Басентини сказал, что бунты вспыхивают по всей стране.

В Министерство юстиции заявили, что в нескольких тюрьмах устроили поджоги, причинив серьезный ущерб.

Союз тюремных охранников Саппе сообщил, что двоих его членов взяли в заложники в Павии, но полицейским удалось их освободить.

Трое заключенных погибли в тюрьме в северном городе Модена, еще трое после перевода в другую тюрьму. И город Модена и Павия находятся в «красной зоне» карантина.
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 15:45

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“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
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