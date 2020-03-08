значит зараза в самолетах.Кенгуру под угрозой))
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 09 бер, 2020 17:40
значит зараза в самолетах.Кенгуру под угрозой))
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Пон 09 бер, 2020 17:49
Кенгуру после объявления Уханя запаслись тест-системами и необитаемым островом, т.к. Азия очень близко, а США нет. И Италия тоже тесты считала лишними и докторов тоже обучать не нужно и защита врачам не нужна, первая смерть врача в Италии уже зафиксирована и пациенты валом как в Ухане... Не только Украина не учится на чужих ошибках, но как-то грустненько становится
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