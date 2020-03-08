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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 211212213214
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 17:40

  stm написав:
  Мизантрóп написав:трое в Мацкве после Италии

Двое в Австралии после посещения США туристы которые наврят ходили в дом престарелых...

значит зараза в самолетах.Кенгуру под угрозой))
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 17:49

  Мизантрóп написав:
  stm написав:
  Мизантрóп написав:трое в Мацкве после Италии

Двое в Австралии после посещения США туристы которые наврят ходили в дом престарелых...

значит зараза в самолетах.Кенгуру под угрозой))

Кенгуру после объявления Уханя запаслись тест-системами и необитаемым островом, т.к. Азия очень близко, а США нет. И Италия тоже тесты считала лишними и докторов тоже обучать не нужно и защита врачам не нужна, первая смерть врача в Италии уже зафиксирована и пациенты валом как в Ухане... Не только Украина не учится на чужих ошибках, но как-то грустненько становится
stm
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