значит зараза в самолетах.Кенгуру под угрозой))
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 09 бер, 2020 17:40
значит зараза в самолетах.Кенгуру под угрозой))
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Пон 09 бер, 2020 17:49
Кенгуру после объявления Уханя запаслись тест-системами и необитаемым островом, т.к. Азия очень близко, а США нет. И Италия тоже тесты считала лишними и докторов тоже обучать не нужно и защита врачам не нужна, первая смерть врача в Италии уже зафиксирована и пациенты валом как в Ухане... Не только Украина не учится на чужих ошибках, но как-то грустненько становится
Додано: Пон 09 бер, 2020 19:31
Глава ВОЗ:
"Угроза пандемии стала очень реальной..."
Он там себя в запое боярышником тешит или давно на колеса пересел? Очнись, дядя, пандемия уже шагает по планете. Он бы еще "обеспокоенность" выразил)))
Додано: Пон 09 бер, 2020 19:46
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Итальянская армия развернула танки в городе Фоджа, поскольку около 50 заключенных сбежали из местной тюрьмы. Танки на 50 бомжей?
Додано: Пон 09 бер, 2020 20:05
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Зачем во всем мире скупают туалетную бумагу?Читал с них делают типа маски.. Адепты некоторых пох.. формумчан которые промахали момент покупки СИЗ..? Япония Корея Англия Германия. Бред какой то.. Две стороны крайности сначала забивать на все а потом скупать бумагу..
Отрицалы папиром запаслись?
Востаннє редагувалось vladislavlvov в Пон 09 бер, 2020 20:07, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 09 бер, 2020 20:07
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Вначале едут САУ с громадными погремухами. Сомневаюсь, что такой калибр может быть полезен для стрельбы по зэкам (разве что их вместе с тюрьмой снести планируют).
Upd.: это, наверное, их "Centauro" - "истребитель танков" (погремушка 105 мм или 120 мм).
Востаннє редагувалось Civis в Пон 09 бер, 2020 20:14, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 09 бер, 2020 20:08
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Пон 09 бер, 2020 20:15
Мизантрóп
спиртом с чесноком дружок не забудь простынку пропитать..веселей будет..
Додано: Пон 09 бер, 2020 20:16
Додано: Пон 09 бер, 2020 20:19
Похоже перекрёстное заражение, и там шансов почти не будет.
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