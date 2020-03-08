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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 211212213214
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 17:40

  stm написав:
  Мизантрóп написав:трое в Мацкве после Италии

Двое в Австралии после посещения США туристы которые наврят ходили в дом престарелых...

значит зараза в самолетах.Кенгуру под угрозой))
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 17:49

  Мизантрóп написав:
  stm написав:
  Мизантрóп написав:трое в Мацкве после Италии

Двое в Австралии после посещения США туристы которые наврят ходили в дом престарелых...

значит зараза в самолетах.Кенгуру под угрозой))

Кенгуру после объявления Уханя запаслись тест-системами и необитаемым островом, т.к. Азия очень близко, а США нет. И Италия тоже тесты считала лишними и докторов тоже обучать не нужно и защита врачам не нужна, первая смерть врача в Италии уже зафиксирована и пациенты валом как в Ухане... Не только Украина не учится на чужих ошибках, но как-то грустненько становится
stm
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 19:31

Глава ВОЗ:
"Угроза пандемии стала очень реальной..."
Он там себя в запое боярышником тешит или давно на колеса пересел? Очнись, дядя, пандемия уже шагает по планете. Он бы еще "обеспокоенность" выразил)))
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 19:46

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Итальянская армия развернула танки в городе Фоджа, поскольку около 50 заключенных сбежали из местной тюрьмы. Танки на 50 бомжей?
vladislavlvov
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 20:05

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Зачем во всем мире скупают туалетную бумагу?Читал с них делают типа маски.. Адепты некоторых пох.. формумчан которые промахали момент покупки СИЗ..? Япония Корея Англия Германия. Бред какой то.. Две стороны крайности сначала забивать на все а потом скупать бумагу..
Отрицалы папиром запаслись?
Востаннє редагувалось vladislavlvov в Пон 09 бер, 2020 20:07, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 20:07

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  vladislavlvov написав:Итальянская армия развернула танки в городе Фоджа, поскольку около 50 заключенных сбежали из местной тюрьмы. Танки на 50 бомжей?


Вначале едут САУ с громадными погремухами. Сомневаюсь, что такой калибр может быть полезен для стрельбы по зэкам :) (разве что их вместе с тюрьмой снести планируют).

Upd.: это, наверное, их "Centauro" - "истребитель танков" :) (погремушка 105 мм или 120 мм).
Востаннє редагувалось Civis в Пон 09 бер, 2020 20:14, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 20:08

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  vladislavlvov написав:Отрицалы папиром запаслись?
на крайняк простыни перешьём :wink:
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 20:15

Мизантрóп
спиртом с чесноком дружок не забудь простынку пропитать..веселей будет..
vladislavlvov
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 20:16

  vladislavlvov написав:Мизантрóп
спирт с чесноком дружок не забудь..

Нее... спирт с чесноком исключительно внутривенно :!:
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 20:19

  antey1969 написав:На закрытом германском профильном чате отписался немец, работающий на данный момент в больнице Милана. Короче, ситуация у них такая.
Наконец-то пришла в город большая партия защитных средств: маски, очки, защитные костюмы(говорит, что качество костюмов хреновое, но на первое время сойдет, раньше в больницах и этого не было).
Прекращены все плановые операции. Тяжелых очень много, под палаты интенсивной терапии используется все, что можно, даже операционные начали переоборудовать под интенсив со вчерашнего дня. Медиков катострофически не хватает.
В Германии тяжелых пока единицы и относительно спокойно.


Похоже перекрёстное заражение, и там шансов почти не будет.
Captain Obvious
 
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