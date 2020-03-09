На всю #Україна аж 650 аппаратов ИВЛ в инфекционках, часть уже занята
Есть производитель аппаратов в Киеве
!!! надо давить на власти
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Додано: Пон 09 бер, 2020 21:26
Re: Эпидемия коронавируса в мире
В Ломбардии все 600 аппаратов искусственного дыхания уже заняты, критических #коронавирус отправляют в другие регионы
На всю #Україна аж 650 аппаратов ИВЛ в инфекционках, часть уже занята
Есть производитель аппаратов в Киеве
!!! надо давить на власти
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