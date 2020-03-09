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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 21:26

Re: Эпидемия коронавируса в мире

В Ломбардии все 600 аппаратов искусственного дыхания уже заняты, критических #коронавирус отправляют в другие регионы

На всю #Україна аж 650 аппаратов ИВЛ в инфекционках, часть уже занята

Есть производитель аппаратов в Киеве

!!! надо давить на власти
https://twitter.com/You_are_Future
vladislavlvov
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