На всю #Україна аж 650 аппаратов ИВЛ в инфекционках, часть уже занята
Есть производитель аппаратов в Киеве
!!! надо давить на власти
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 09 бер, 2020 21:26
Re: Эпидемия коронавируса в мире
В Ломбардии все 600 аппаратов искусственного дыхания уже заняты, критических #коронавирус отправляют в другие регионы
На всю #Україна аж 650 аппаратов ИВЛ в инфекционках, часть уже занята
Есть производитель аппаратов в Киеве
!!! надо давить на власти
Додано: Пон 09 бер, 2020 22:20
Вы же, наверно, видели репортажи на ютубе из Милана.
Практически никто не носит.
Чому бідний? - Тому що дурний
Додано: Пон 09 бер, 2020 22:31
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Праведные мученики Аллаха.
************
против фактов не попрешь, и поскольку коронавирус все же стал поражать и израильтян, хоть и не в "товарных количествах", раввину пришлось изыскивать объяснение этому феномену.
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Пон 09 бер, 2020 23:03
У министра культуры Франции диагностировали заражение коронавирусом.
Ух, реально заразная вещь, грипп топчется в сторонке.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Пон 09 бер, 2020 23:07
Re: Эпидемия коронавируса в мире
BREAKING: #Italy PM #Conte announces the restriction zone will be extended to cover the whole country. No longer just a red zone in the north - all of Italy.
С утра вся Италия в карантине..
Ждем карантин по Германии, Швейцарии, Франции и Испании. Тогда ситуацию можно развернуть. Пока Евро, нефть на юга..
еще вчера ужестожение было карантина..
но... упыри где маски.. секта поклонников свежего воздуха.. вот ур**..
Востаннє редагувалось vladislavlvov в Пон 09 бер, 2020 23:40, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Пон 09 бер, 2020 23:15
Сегодня звонили из турагентства.
Предлагали кучу направлений по сниженным ценам... Типа, ну хоть куда-нибудь.
Сетовали, что продажи совсем на нуле.
|