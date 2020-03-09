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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 212213214215
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 21:26

Re: Эпидемия коронавируса в мире

В Ломбардии все 600 аппаратов искусственного дыхания уже заняты, критических #коронавирус отправляют в другие регионы

На всю #Україна аж 650 аппаратов ИВЛ в инфекционках, часть уже занята

Есть производитель аппаратов в Киеве

!!! надо давить на власти
https://twitter.com/You_are_Future
vladislavlvov
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 22:20

  vladislavlvov написав: А этой стране нужны маски? Все равно носить не будут..даже тут на форуме хватает таких персонажей
А что и в Италии такая же фигня как сцу.. маску одеть ну не камильфо пацан же..

Вы же, наверно, видели репортажи на ютубе из Милана.
Практически никто не носит.
Чому бідний? - Тому що дурний
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 22:31

Re: Эпидемия коронавируса в мире

https://meduza.io/news/2020/03/09/sem-c ... Je3urPc5nI
Праведные мученики Аллаха.

************
против фактов не попрешь, и поскольку коронавирус все же стал поражать и израильтян, хоть и не в "товарных количествах", раввину пришлось изыскивать объяснение этому феномену.
https://www.9tv.co.il/item/11291?fbclid ... LLylGW3GZU
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 23:03

У министра культуры Франции диагностировали заражение коронавирусом.

Ух, реально заразная вещь, грипп топчется в сторонке.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 23:07

Re: Эпидемия коронавируса в мире

BREAKING: #Italy PM #Conte announces the restriction zone will be extended to cover the whole country. No longer just a red zone in the north - all of Italy.


С утра вся Италия в карантине..
Ждем карантин по Германии, Швейцарии, Франции и Испании. Тогда ситуацию можно развернуть. Пока Евро, нефть на юга..


еще вчера ужестожение было карантина..

но... упыри где маски.. секта поклонников свежего воздуха.. вот ур**..
Востаннє редагувалось vladislavlvov в Пон 09 бер, 2020 23:40, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 23:15

Сегодня звонили из турагентства.
Предлагали кучу направлений по сниженным ценам... Типа, ну хоть куда-нибудь.
Сетовали, что продажи совсем на нуле.
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 23:42

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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 01:52

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Интересно, чем можно объяснить большое количество жертв в Италии? По сравнению с той же Южной Кореей, Францией и Германией, например (Иран не берем во внимание - статистика из подобных стран не вызывает доверия).

Неужели итальянская медицина настолько хуже, чем в упомянутых странах? Или в Италии более ядреный штамм расходится?
Civis
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 05:10

Civis
1) Італія одна з найстарішик країн світу - більша група ризику.
2) Італійський пофігізм - повний ігнор проблеми доки не стає вже дуже пізно. Судячи з усього, значна частина хворих потрапляють до лікарні з запущеною формою хвороби, коли вже чимось допомогти складно. Цей самий пофігізм, напевно, приводить до того, що також значна частина з легкими формами хвороби взагалі не звертається по допомогу і одужує самотужки що спотворює статистику.
3) Що більше часу проходить від епідемії то більший фаталіті рейт. Зараз в Італії 5%, вцілому по Китаю, 3,86% - дуже близькі цифри. В Німеччині і Франції епідемія почалася пізніше і фаталіті рейт, поза всяким сумнівом, зростатиме в порівнянні з теперішніми цифрами.
4) Спосіб життя та харчування. Пізні гуляння по ресторанах, величезна кількість виробів з борошна в раціоні (паста, піца та ін) навряд чи сприяють міцному імунітету.
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