Додано: Пон 09 бер, 2020 23:07

BREAKING: #Italy PM #Conte announces the restriction zone will be extended to cover the whole country. No longer just a red zone in the north - all of Italy.





С утра вся Италия в карантине..

Ждем карантин по Германии, Швейцарии, Франции и Испании. Тогда ситуацию можно развернуть. Пока Евро, нефть на юга..





еще вчера ужестожение было карантина..



но... упыри где маски.. секта поклонников свежего воздуха.. вот ур**..