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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 213214215216>
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 23:03

У министра культуры Франции диагностировали заражение коронавирусом.

Ух, реально заразная вещь, грипп топчется в сторонке.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 23:07

Re: Эпидемия коронавируса в мире

BREAKING: #Italy PM #Conte announces the restriction zone will be extended to cover the whole country. No longer just a red zone in the north - all of Italy.


С утра вся Италия в карантине..
Ждем карантин по Германии, Швейцарии, Франции и Испании. Тогда ситуацию можно развернуть. Пока Евро, нефть на юга..


еще вчера ужестожение было карантина..

но... упыри где маски.. секта поклонников свежего воздуха.. вот ур**..
Востаннє редагувалось vladislavlvov в Пон 09 бер, 2020 23:40, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 23:15

Сегодня звонили из турагентства.
Предлагали кучу направлений по сниженным ценам... Типа, ну хоть куда-нибудь.
Сетовали, что продажи совсем на нуле.
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 23:42

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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 01:52

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Интересно, чем можно объяснить большое количество жертв в Италии? По сравнению с той же Южной Кореей, Францией и Германией, например (Иран не берем во внимание - статистика из подобных стран не вызывает доверия).

Неужели итальянская медицина настолько хуже, чем в упомянутых странах? Или в Италии более ядреный штамм расходится?
Civis
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 05:10

Civis
1) Італія одна з найстарішик країн світу - більша група ризику.
2) Італійський пофігізм - повний ігнор проблеми доки не стає вже дуже пізно. Судячи з усього, значна частина хворих потрапляють до лікарні з запущеною формою хвороби, коли вже чимось допомогти складно. Цей самий пофігізм, напевно, приводить до того, що також значна частина з легкими формами хвороби взагалі не звертається по допомогу і одужує самотужки що спотворює статистику.
3) Що більше часу проходить від епідемії то більший фаталіті рейт. Зараз в Італії 5%, вцілому по Китаю, 3,86% - дуже близькі цифри. В Німеччині і Франції епідемія почалася пізніше і фаталіті рейт, поза всяким сумнівом, зростатиме в порівнянні з теперішніми цифрами.
4) Спосіб життя та харчування. Пізні гуляння по ресторанах, величезна кількість виробів з борошна в раціоні (паста, піца та ін) навряд чи сприяють міцному імунітету.
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andriykulyk76
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 08:36

В Ірані у соцмережах розповсюджують чутки про те, що вживання метилового спирту допоможе в боротьбі з китайським коронавірусом.
Про це повідомляє іранське агентство IRNA з посиланням на прокуратуру міста Ахваз.

Саме у цьому місті близько 50 людей вирішили захиститися від коронавірусу у такий екстравагантний спосіб. Результат виявився передбачуваним — семеро людей померли, четверо осліпли.

https://hromadske.ua/posts/v-irani-lyud ... ro-oslipli
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 09:16

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Ситуація в індустрії, а також можливі наслідки в цілому по 2020 року. Висновок, криза настає...

https://www.reuters.com/article/us-heal ... gy+News%29
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 10:41

  Surfer написав:Уже писали что в вирусе есть куски генома спида, вот еще одна фича этой "разработочки" :

A Beijing hospital confirms coronavirus attacks central nervous system

https://cntechpost.com/2020/03/04/coron ... us-system/


Нефть только что упала с 45 до 35 за баррель. Сдается мы на грани грандиозного шухера, тем не менее, без паники !


А как же недооцененная гривнушка? Когда по 12-16 ждать? Обещали же. Говорили ж что ничто не угрожает родимой и доллар только для лохов.
Как же так. Нас кинули? :shock:
:mrgreen:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 11:05

  Игорь Алексеевич написав:
  Вкладчик1234 написав:
  Игорь Алексеевич написав:кто из Черновцов???
интересно знать по продуктам в супермаркетах и атб.
есть ажиотаж??? выносят товар??? или всё спокойно??? :roll:

Выносят из итальянских магазинов :)


вчера дочка купила в магазине в пачке 200грн. сливочное масло со скидкой 50%
производство Италия. Что делать с ним??? :roll: И хочется и страшно. :shock:


запущенный случай....
Даже если сливочное масло, которое из Италии ехало до нашего магазина неделю, то кто-то из изготовляющих должен был туда смачно плюнуть, чтоб вы могли заболеть. :D И то наверное при всем желании не получится заразиться.
А вообще посмотрите на дату изготовления - и что-то мне подсказывает, что произвелось оно вообще еще в 2019 году.
Alex2007
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