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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 11:33

Re: Эпидемия коронавируса в мире

https://news.liga.net/incidents/news/by ... -karantina
"Семь украинцев, которые летели на одном самолете с зараженной коронавирусом гражданкой Молдовы, вернулись в Украину. Жалоб на здоровье нет

Семеро из 10 украинцев, которые находились на борту рейса Милан – Кишинев вместе с зараженной гражданкой Молдовы, отказались от рекомендованной молдавскими пограничниками 14-дневной самоизоляции. Об этом корреспонденту LIGA.net сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел."
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 11:35

Re: Эпидемия коронавируса в мире

https://news.liga.net/health/news/simpt ... ---uchenye
""Основываясь на анализе общедоступных данных, рекомендация для мониторинга/карантина в течение 14 дней является разумной. Хотя с этим периодом некоторые случаи будут пропущены в долгосрочной перспективе", - пишут эпидемиологи, хотя были сообщения об инкубационных периодах до 19 и даже 24 дней.

Они подсчитали, что на каждые 10 000 человек под карантином примерно у 101 развились симптомы после окончания 14-дневного периода."
_Mykola_
 
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