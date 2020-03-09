Семеро из 10 украинцев, которые находились на борту рейса Милан – Кишинев вместе с зараженной гражданкой Молдовы, отказались от рекомендованной молдавскими пограничниками 14-дневной самоизоляции. Об этом корреспонденту LIGA.net сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел."
https://news.liga.net/health/news/simpt ... ---uchenye ""Основываясь на анализе общедоступных данных, рекомендация для мониторинга/карантина в течение 14 дней является разумной. Хотя с этим периодом некоторые случаи будут пропущены в долгосрочной перспективе", - пишут эпидемиологи, хотя были сообщения об инкубационных периодах до 19 и даже 24 дней.
Они подсчитали, что на каждые 10 000 человек под карантином примерно у 101 развились симптомы после окончания 14-дневного периода."
_Mykola_ написав:https://news.liga.net/incidents/news/byli-na-bortu-s-zarajennoy-koronavirusom-sem-ukraintsev-otkazalis-ot-karantina "Семь украинцев, которые летели на одном самолете с зараженной коронавирусом гражданкой Молдовы, вернулись в Украину. Жалоб на здоровье нет
Семеро из 10 украинцев, которые находились на борту рейса Милан – Кишинев вместе с зараженной гражданкой Молдовы, отказались от рекомендованной молдавскими пограничниками 14-дневной самоизоляции. Об этом корреспонденту LIGA.net сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел."
vladislavlvov написав:BREAKING: #Italy PM #Conte announces the restriction zone will be extended to cover the whole country. No longer just a red zone in the north - all of Italy. С утра вся Италия в карантине.. Ждем карантин по Германии, Швейцарии, Франции и Испании. Тогда ситуацию можно развернуть. Пока Евро, нефть на юга..
еще вчера ужестожение было карантина.. но... упыри где маски.. секта поклонников свежего воздуха.. вот ур**..
Имхо, основную роль играет вековая европейская традиция посиделок в пабах, барах, пивных, кофейнях и прочих разливайках с тесным контактом многочисленных дружбанов. Традиционны также бизнес-обеды и ужины с обсуждением деловых вопросов. Плюс систематическое уменьшение числа людей, готовящих дома. Какие в таких условиях могут быть маски?
А при прогулках на свежем воздухе (разумеется, не в уличных толпах) маски действительно бессмысленны.