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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 213214215216
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 11:33

Re: Эпидемия коронавируса в мире

https://news.liga.net/incidents/news/by ... -karantina
"Семь украинцев, которые летели на одном самолете с зараженной коронавирусом гражданкой Молдовы, вернулись в Украину. Жалоб на здоровье нет

Семеро из 10 украинцев, которые находились на борту рейса Милан – Кишинев вместе с зараженной гражданкой Молдовы, отказались от рекомендованной молдавскими пограничниками 14-дневной самоизоляции. Об этом корреспонденту LIGA.net сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел."
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 11:35

Re: Эпидемия коронавируса в мире

https://news.liga.net/health/news/simpt ... ---uchenye
""Основываясь на анализе общедоступных данных, рекомендация для мониторинга/карантина в течение 14 дней является разумной. Хотя с этим периодом некоторые случаи будут пропущены в долгосрочной перспективе", - пишут эпидемиологи, хотя были сообщения об инкубационных периодах до 19 и даже 24 дней.

Они подсчитали, что на каждые 10 000 человек под карантином примерно у 101 развились симптомы после окончания 14-дневного периода."
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 11:54

  _Mykola_ написав:https://news.liga.net/incidents/news/byli-na-bortu-s-zarajennoy-koronavirusom-sem-ukraintsev-otkazalis-ot-karantina
"Семь украинцев, которые летели на одном самолете с зараженной коронавирусом гражданкой Молдовы, вернулись в Украину. Жалоб на здоровье нет

Семеро из 10 украинцев, которые находились на борту рейса Милан – Кишинев вместе с зараженной гражданкой Молдовы, отказались от рекомендованной молдавскими пограничниками 14-дневной самоизоляции. Об этом корреспонденту LIGA.net сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел."


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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 12:43

  vladislavlvov написав:BREAKING: #Italy PM #Conte announces the restriction zone will be extended to cover the whole country. No longer just a red zone in the north - all of Italy.
С утра вся Италия в карантине..
Ждем карантин по Германии, Швейцарии, Франции и Испании. Тогда ситуацию можно развернуть. Пока Евро, нефть на юга..

еще вчера ужестожение было карантина..
но... упыри где маски.. секта поклонников свежего воздуха.. вот ур**..


Имхо, основную роль играет вековая европейская традиция посиделок в пабах, барах, пивных, кофейнях и прочих разливайках с тесным контактом многочисленных дружбанов. Традиционны также бизнес-обеды и ужины с обсуждением деловых вопросов. Плюс систематическое уменьшение числа людей, готовящих дома. Какие в таких условиях могут быть маски?

А при прогулках на свежем воздухе (разумеется, не в уличных толпах) маски действительно бессмысленны.
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