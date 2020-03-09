Семеро из 10 украинцев, которые находились на борту рейса Милан – Кишинев вместе с зараженной гражданкой Молдовы, отказались от рекомендованной молдавскими пограничниками 14-дневной самоизоляции. Об этом корреспонденту LIGA.net сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел."
https://news.liga.net/health/news/simpt ... ---uchenye ""Основываясь на анализе общедоступных данных, рекомендация для мониторинга/карантина в течение 14 дней является разумной. Хотя с этим периодом некоторые случаи будут пропущены в долгосрочной перспективе", - пишут эпидемиологи, хотя были сообщения об инкубационных периодах до 19 и даже 24 дней.
Они подсчитали, что на каждые 10 000 человек под карантином примерно у 101 развились симптомы после окончания 14-дневного периода."
_Mykola_ написав:https://news.liga.net/incidents/news/byli-na-bortu-s-zarajennoy-koronavirusom-sem-ukraintsev-otkazalis-ot-karantina "Семь украинцев, которые летели на одном самолете с зараженной коронавирусом гражданкой Молдовы, вернулись в Украину. Жалоб на здоровье нет
Семеро из 10 украинцев, которые находились на борту рейса Милан – Кишинев вместе с зараженной гражданкой Молдовы, отказались от рекомендованной молдавскими пограничниками 14-дневной самоизоляции. Об этом корреспонденту LIGA.net сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел."
vladislavlvov написав:BREAKING: #Italy PM #Conte announces the restriction zone will be extended to cover the whole country. No longer just a red zone in the north - all of Italy. С утра вся Италия в карантине.. Ждем карантин по Германии, Швейцарии, Франции и Испании. Тогда ситуацию можно развернуть. Пока Евро, нефть на юга..
еще вчера ужестожение было карантина.. но... упыри где маски.. секта поклонников свежего воздуха.. вот ур**..
Имхо, основную роль играет вековая европейская традиция посиделок в пабах, барах, пивных, кофейнях и прочих разливайках с тесным контактом многочисленных дружбанов. Традиционны также бизнес-обеды и ужины с обсуждением деловых вопросов. Плюс систематическое уменьшение числа людей, готовящих дома. Какие в таких условиях могут быть маски?
А при прогулках на свежем воздухе (разумеется, не в уличных толпах) маски действительно бессмысленны.
Civis написав:Интересно, чем можно объяснить большое количество жертв в Италии? По сравнению с той же Южной Кореей, Францией и Германией, например (Иран не берем во внимание - статистика из подобных стран не вызывает доверия).
Неужели итальянская медицина настолько хуже, чем в упомянутых странах? Или в Италии более ядреный штамм расходится?
1) всемирноизвестные туристические центры: Милан, Венеция и горнолыжные альпийские курорты рядом 2) поэтому В Италии раньше вирус появился 3) в конце февраля у Католиков были карнавалы, а это у них массово. Франция, Испания, Германия заражена итальянским уже вирусом. Подключились Бельгия и Нидерланды. Причем все начинается с юга, от Италии.
Schmit написав:Может кто знает, годится ли ультрафиолетовая лампа черного цвета (лампа Вуда) как бактерицидная?
Мне кажется, что толку от нее не будет (не та длина волны). Пишут, что ее используют для нахождения следов органики, а не как бактерицидную.
Вики считает, что
Относительная спектральная бактерицидная эффективность ультрафиолетового излучения — относительная зависимость действия бактерицидного ультрафиолетового излучения от длины волны в спектральном диапазоне 205—315 нм. При длине волны 265 нм максимальное значение спектральной бактерицидной эффективности равно единице.
Бактерицидное УФ-излучение на этих длинах волн вызывает димеризацию тимина в молекулах ДНК. Накопление таких изменений в ДНК микроорганизмов приводит к замедлению темпов их размножения и вымиранию.
Schmit написав:Может кто знает, годится ли ультрафиолетовая лампа черного цвета (лампа Вуда) как бактерицидная?
Мне кажется, что толку от нее не будет (не та длина волны). Пишут, что ее используют для нахождения следов органики, а не как бактерицидную.
Вики считает, что
Относительная спектральная бактерицидная эффективность ультрафиолетового излучения — относительная зависимость действия бактерицидного ультрафиолетового излучения от длины волны в спектральном диапазоне 205—315 нм. При длине волны 265 нм максимальное значение спектральной бактерицидной эффективности равно единице.
Бактерицидное УФ-излучение на этих длинах волн вызывает димеризацию тимина в молекулах ДНК. Накопление таких изменений в ДНК микроорганизмов приводит к замедлению темпов их размножения и вымиранию.