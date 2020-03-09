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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 10 бер, 2020 13:54
Schmit написав:
Может кто знает, годится ли ультрафиолетовая лампа черного цвета (лампа Вуда) как бактерицидная?
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Любые бактерицидные лампы нужно использовать без присутствия людей. И смотреть на работающую лампу можно только в спец очках.
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Додано: Вів 10 бер, 2020 13:57
Civis написав:
Интересно, чем можно объяснить большое количество жертв в Италии? По сравнению с той же Южной Кореей, Францией и Германией, например (Иран не берем во внимание - статистика из подобных стран не вызывает доверия).
Неужели итальянская медицина настолько хуже, чем в упомянутых странах? Или в Италии более ядреный штамм расходится?
1) всемирноизвестные туристические центры: Милан, Венеция и горнолыжные альпийские курорты рядом
2) поэтому В Италии раньше вирус появился
3) в конце февраля у Католиков были карнавалы, а это у них массово.
Франция, Испания, Германия заражена итальянским уже вирусом. Подключились Бельгия и Нидерланды. Причем все начинается с юга, от Италии.
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Додано: Вів 10 бер, 2020 14:03
Schmit написав:
Может кто знает, годится ли ультрафиолетовая лампа черного цвета (лампа Вуда) как бактерицидная?
Мне кажется, что толку от нее не будет (не та длина волны). Пишут, что ее используют для нахождения следов органики, а не как бактерицидную.
Вики считает, что
Относительная спектральная бактерицидная эффективность ультрафиолетового излучения — относительная зависимость действия бактерицидного ультрафиолетового излучения от длины волны в спектральном диапазоне 205—315 нм. При длине волны 265 нм максимальное значение спектральной бактерицидной эффективности равно единице.
Бактерицидное УФ-излучение на этих длинах волн вызывает димеризацию тимина в молекулах ДНК. Накопление таких изменений в ДНК микроорганизмов приводит к замедлению темпов их размножения и вымиранию.
А лампа Вуда - это 350+ нм.
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Civis
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Додано: Вів 10 бер, 2020 14:34
Ну да, Італія вирішила просто прийняти участь в нагнітанні паніки і все перекрити, ну і припинити свій чемпіонат по футболу, а це для них як у нас в селах припинити гнати самогон! Я думаю, що ті, хто в темі прекрасно розуміють можливу глибину проблем і можливу кількість втрачених життів! Так, що ніхто і нічого не перебільшує!
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Додано: Вів 10 бер, 2020 14:53
Civis написав: Schmit написав:
Может кто знает, годится ли ультрафиолетовая лампа черного цвета (лампа Вуда) как бактерицидная?
Мне кажется, что толку от нее не будет (не та длина волны). Пишут, что ее используют для нахождения следов органики, а не как бактерицидную.
Вики считает, что
Относительная спектральная бактерицидная эффективность ультрафиолетового излучения — относительная зависимость действия бактерицидного ультрафиолетового излучения от длины волны в спектральном диапазоне 205—315 нм. При длине волны 265 нм максимальное значение спектральной бактерицидной эффективности равно единице.
Бактерицидное УФ-излучение на этих длинах волн вызывает димеризацию тимина в молекулах ДНК. Накопление таких изменений в ДНК микроорганизмов приводит к замедлению темпов их размножения и вымиранию.
А лампа Вуда - это 350+ нм.
Значит эта лампа не годится. Спасибо.
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Schmit
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Додано: Вів 10 бер, 2020 15:01
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Додано: Вів 10 бер, 2020 15:07
Schmit
3-й ролик уже смотрю, вроде бы много фактов излагает. Но хайпожопе..ка ещё та, чего только не наряд и бутик стоит
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Додано: Вів 10 бер, 2020 15:17
Qwerty Згадайте події недалекого минулого зі "свинячим грипом"... В цьому році в Україні він "гуляв". Чи ЗМІ дуже про це писали? Смертність трохи нижча, бо вже імунітет на нього. Вірус грипу мутує майже кожний рік. Будуть ще пандемії, - але головні "віруси в мізках" людей, які ведуться на це.
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Додано: Вів 10 бер, 2020 15:27
Qwerty написав:
Ну да, Італія вирішила просто прийняти участь в нагнітанні паніки і все перекрити, ну і припинити свій чемпіонат по футболу, а це для них як у нас в селах припинити гнати самогон! Я думаю, що ті, хто в темі прекрасно розуміють можливу глибину проблем і можливу кількість втрачених життів! Так, що ніхто і нічого не перебільшує!
Абсолютно згідний: тут дехто писав тиждень тому, що в Італії з цього сміюються -досміялися. Панікувати не потрібно, але підійти з усією серйозністю необхідно.Прошу врахувати, що в нас варіант Китаю не пройде - ми по відповідним індексам ВОЗ ближче до Ірану, а там вже вязнів випускають, щоб не було подальшого поширення.
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