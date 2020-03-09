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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 217218219220
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 16:04

  Schmit написав:
  Civis написав:
  Schmit написав:Может кто знает, годится ли ультрафиолетовая лампа черного цвета (лампа Вуда) как бактерицидная?


Мне кажется, что толку от нее не будет (не та длина волны). Пишут, что ее используют для нахождения следов органики, а не как бактерицидную.

Вики считает, что

Относительная спектральная бактерицидная эффективность ультрафиолетового излучения — относительная зависимость действия бактерицидного ультрафиолетового излучения от длины волны в спектральном диапазоне 205—315 нм. При длине волны 265 нм максимальное значение спектральной бактерицидной эффективности равно единице.

Бактерицидное УФ-излучение на этих длинах волн вызывает димеризацию тимина в молекулах ДНК. Накопление таких изменений в ДНК микроорганизмов приводит к замедлению темпов их размножения и вымиранию.


А лампа Вуда - это 350+ нм.

Значит эта лампа не годится. Спасибо.


А ось така підійде?
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https://ozonet.com.ua/baktericidnij-obl ... ozone-free
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