Schmit написав:Civis написав:
Мне кажется, что толку от нее не будет (не та длина волны). Пишут, что ее используют для нахождения следов органики, а не как бактерицидную.
Вики считает, чтоОтносительная спектральная бактерицидная эффективность ультрафиолетового излучения — относительная зависимость действия бактерицидного ультрафиолетового излучения от длины волны в спектральном диапазоне 205—315 нм. При длине волны 265 нм максимальное значение спектральной бактерицидной эффективности равно единице.
Бактерицидное УФ-излучение на этих длинах волн вызывает димеризацию тимина в молекулах ДНК. Накопление таких изменений в ДНК микроорганизмов приводит к замедлению темпов их размножения и вымиранию.
А лампа Вуда - это 350+ нм.
Значит эта лампа не годится. Спасибо.
А ось така підійде?
Бактерицидный облучатель BactoSfera ОББ 15П OZONE FREE