Schmit написав:Может кто знает, годится ли ультрафиолетовая лампа черного цвета (лампа Вуда) как бактерицидная?
Мне кажется, что толку от нее не будет (не та длина волны). Пишут, что ее используют для нахождения следов органики, а не как бактерицидную.
Вики считает, что
Относительная спектральная бактерицидная эффективность ультрафиолетового излучения — относительная зависимость действия бактерицидного ультрафиолетового излучения от длины волны в спектральном диапазоне 205—315 нм. При длине волны 265 нм максимальное значение спектральной бактерицидной эффективности равно единице.
Бактерицидное УФ-излучение на этих длинах волн вызывает димеризацию тимина в молекулах ДНК. Накопление таких изменений в ДНК микроорганизмов приводит к замедлению темпов их размножения и вымиранию.
Qwerty Згадайте події недалекого минулого зі "свинячим грипом"... В цьому році в Україні він "гуляв". Чи ЗМІ дуже про це писали? Смертність трохи нижча, бо вже імунітет на нього. Вірус грипу мутує майже кожний рік. Будуть ще пандемії, - але головні "віруси в мізках" людей, які ведуться на це.
Qwerty написав:Ну да, Італія вирішила просто прийняти участь в нагнітанні паніки і все перекрити, ну і припинити свій чемпіонат по футболу, а це для них як у нас в селах припинити гнати самогон! Я думаю, що ті, хто в темі прекрасно розуміють можливу глибину проблем і можливу кількість втрачених життів! Так, що ніхто і нічого не перебільшує!
Абсолютно згідний: тут дехто писав тиждень тому, що в Італії з цього сміюються -досміялися. Панікувати не потрібно, але підійти з усією серйозністю необхідно.Прошу врахувати, що в нас варіант Китаю не пройде - ми по відповідним індексам ВОЗ ближче до Ірану, а там вже вязнів випускають, щоб не було подальшого поширення.
Schmit написав:Может кто знает, годится ли ультрафиолетовая лампа черного цвета (лампа Вуда) как бактерицидная?
Мне кажется, что толку от нее не будет (не та длина волны). Пишут, что ее используют для нахождения следов органики, а не как бактерицидную.
Вики считает, что
Относительная спектральная бактерицидная эффективность ультрафиолетового излучения — относительная зависимость действия бактерицидного ультрафиолетового излучения от длины волны в спектральном диапазоне 205—315 нм. При длине волны 265 нм максимальное значение спектральной бактерицидной эффективности равно единице.
Бактерицидное УФ-излучение на этих длинах волн вызывает димеризацию тимина в молекулах ДНК. Накопление таких изменений в ДНК микроорганизмов приводит к замедлению темпов их размножения и вымиранию.
А лампа Вуда - это 350+ нм.
Значит эта лампа не годится. Спасибо.
А ось така підійде? Бактерицидный облучатель BactoSfera ОББ 15П OZONE FREE
Ну, у неё и акцент гавкающий - в Мацкве так пару районов только говорит. Пускай Итальянцы, Французы,... - "открывают границы"(либерализируют правила приёма на работу и подтверждание статуса врача) и приглашают на хорошую З/П наших медицинских работников. Там, хоть голодать не будут.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.