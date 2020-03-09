|
|
Эпидемия коронавируса в мире
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 10 бер, 2020 17:44
freeze написав:
Рядом в Молдове еще два случая, оба привезены из Италии.
Медработники, задействованные с коронавирусом, там будут получать 100-процентную надбавку.
Все учебные заведения в Молдове закрываются на карантин.
И только Украина - островок стабильности и имеющая единственного заразившегося короновирусом
Интересно, после того как можно будет купить за 350 грн в аптеке тесты, как резко взлетит статистика?https://www.rbc.ua/rus/styler/aptekah-u ... 49003.html
-
_Mykola_
-
-
- Повідомлень: 3669
- З нами з: 09.02.09
- Подякував: 523 раз.
- Подякували: 451 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|6825
|1522425
|
Вів 10 бер, 2020 12:08
ЛОБ