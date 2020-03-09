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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 218219220221
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 17:44

  freeze написав:Рядом в Молдове еще два случая, оба привезены из Италии.

Медработники, задействованные с коронавирусом, там будут получать 100-процентную надбавку.

Все учебные заведения в Молдове закрываются на карантин.

И только Украина - островок стабильности и имеющая единственного заразившегося короновирусом :mrgreen:

Интересно, после того как можно будет купить за 350 грн в аптеке тесты, как резко взлетит статистика?

https://www.rbc.ua/rus/styler/aptekah-u ... 49003.html
_Mykola_
 
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