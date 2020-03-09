Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 10 бер, 2020 17:44
freeze написав:
Рядом в Молдове еще два случая, оба привезены из Италии.
Медработники, задействованные с коронавирусом, там будут получать 100-процентную надбавку.
Все учебные заведения в Молдове закрываются на карантин.
И только Украина - островок стабильности и имеющая единственного заразившегося короновирусом
Интересно, после того как можно будет купить за 350 грн в аптеке тесты, как резко взлетит статистика?
https://www.rbc.ua/rus/styler/aptekah-u ... 49003.html
_Mykola_
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Додано: Вів 10 бер, 2020 18:19
freeze написав:
Рядом в Молдове еще два случая, оба привезены из Италии.
Медработники, задействованные с коронавирусом, там будут получать 100-процентную надбавку.
Все учебные заведения в Молдове закрываются на карантин.
Если и у нас медсестрам повысят на 100%, они же просто с жиру сбесятся! Шутка ли, сразу две минималки на карман! Это же почти как у провинциального кассира АТБ!)))
antey1969
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Додано: Вів 10 бер, 2020 18:22
_Mykola_ написав: freeze написав:
Рядом в Молдове еще два случая, оба привезены из Италии.
Медработники, задействованные с коронавирусом, там будут получать 100-процентную надбавку.
Все учебные заведения в Молдове закрываются на карантин.
И только Украина - островок стабильности и имеющая единственного заразившегося короновирусом
Интересно, после того как можно будет купить за 350 грн в аптеке тесты, как резко взлетит статистика?
https://www.rbc.ua/rus/styler/aptekah-u ... 49003.html
Очнитесь, какие тесты в аптеках? В Штатах тестов для врачей не хватает. А у нас их вообще ни в одной больнице нет.
У меня все больше складывается ощущение, что все наши граждане с фамилией Ляшко еще те пи... гм...
antey1969
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Додано: Вів 10 бер, 2020 18:31
antey1969 написав:
Очнитесь, какие тесты в аптеках? В Штатах тестов для врачей не хватает. А у нас их вообще ни в одной больнице нет.
У меня все больше складывается ощущение, что все наши граждане с фамилией Ляшко еще те пи... гм...
"Если появятся - то смогут. Сейчас не смогут. Стоимость быстрых тестов - около 350 гривен", - ответил Ляшко на вопрос, смогут ли украинцы дома проверить у себя наличие коронавируса.
Вот и проверим Ляшка на пи...
_Mykola_
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