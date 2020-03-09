Очнитесь, какие тесты в аптеках? В Штатах тестов для врачей не хватает. А у нас их вообще ни в одной больнице нет. У меня все больше складывается ощущение, что все наши граждане с фамилией Ляшко еще те пи... гм...
antey1969 написав:Очнитесь, какие тесты в аптеках? В Штатах тестов для врачей не хватает. А у нас их вообще ни в одной больнице нет. У меня все больше складывается ощущение, что все наши граждане с фамилией Ляшко еще те пи... гм...
"Если появятся - то смогут. Сейчас не смогут. Стоимость быстрых тестов - около 350 гривен", - ответил Ляшко на вопрос, смогут ли украинцы дома проверить у себя наличие коронавируса.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
antey1969 написав:Очнитесь, какие тесты в аптеках? В Штатах тестов для врачей не хватает. А у нас их вообще ни в одной больнице нет. У меня все больше складывается ощущение, что все наши граждане с фамилией Ляшко еще те пи... гм...
«От 60 до 70 процентов людей в Германии будут заражены вирусом короны», - сказал канцлер Меркель (65 лет, ХДС) вскоре после начала заседания парламентской группы. В парламентской группе было молчание, сообщают участники. Мда Канцлер , самое авторитетное немецкое издание, как то уже не получается уже не читать до обеда советских газет
Казахстан массово отзывает своих студентов из Беларуси из-за коронавируса 2 10.03.2020, 21:22 Казахстан массово отзывает своих студентов из Беларуси из-за коронавируса https://charter97.org/ru/news/2020/3/10/368905/ Вернуться студенты должны до четверга текущей недели.
Будут закрываться все границы?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
«От 60 до 70 процентов людей в Германии будут заражены вирусом короны», - сказал канцлер Меркель (65 лет, ХДС) вскоре после начала заседания парламентской группы. В парламентской группе было молчание, сообщают участники. Мда Канцлер , самое авторитетное немецкое издание, как то уже не получается уже не читать до обеда советских газет
Саме так, це з Більду. Тобто при 3% смертності, в Німечинні помре від 1.5 млн населення.