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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 218219220221
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 17:44

  freeze написав:Рядом в Молдове еще два случая, оба привезены из Италии.

Медработники, задействованные с коронавирусом, там будут получать 100-процентную надбавку.

Все учебные заведения в Молдове закрываются на карантин.

И только Украина - островок стабильности и имеющая единственного заразившегося короновирусом :mrgreen:

Интересно, после того как можно будет купить за 350 грн в аптеке тесты, как резко взлетит статистика?

https://www.rbc.ua/rus/styler/aptekah-u ... 49003.html
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 18:19

  freeze написав:Рядом в Молдове еще два случая, оба привезены из Италии.

Медработники, задействованные с коронавирусом, там будут получать 100-процентную надбавку.

Все учебные заведения в Молдове закрываются на карантин.

Если и у нас медсестрам повысят на 100%, они же просто с жиру сбесятся! Шутка ли, сразу две минималки на карман! Это же почти как у провинциального кассира АТБ!)))
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 18:22

  _Mykola_ написав:
  freeze написав:Рядом в Молдове еще два случая, оба привезены из Италии.

Медработники, задействованные с коронавирусом, там будут получать 100-процентную надбавку.

Все учебные заведения в Молдове закрываются на карантин.

И только Украина - островок стабильности и имеющая единственного заразившегося короновирусом :mrgreen:

Интересно, после того как можно будет купить за 350 грн в аптеке тесты, как резко взлетит статистика?

https://www.rbc.ua/rus/styler/aptekah-u ... 49003.html

Очнитесь, какие тесты в аптеках? В Штатах тестов для врачей не хватает. А у нас их вообще ни в одной больнице нет.
У меня все больше складывается ощущение, что все наши граждане с фамилией Ляшко еще те пи... гм...
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 18:31

  antey1969 написав:Очнитесь, какие тесты в аптеках? В Штатах тестов для врачей не хватает. А у нас их вообще ни в одной больнице нет.
У меня все больше складывается ощущение, что все наши граждане с фамилией Ляшко еще те пи... гм...

"Если появятся - то смогут. Сейчас не смогут. Стоимость быстрых тестов - около 350 гривен", - ответил Ляшко на вопрос, смогут ли украинцы дома проверить у себя наличие коронавируса.

Вот и проверим Ляшка на пи...
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 20:12

antey1969
:mrgreen:
Генетически передаётся?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 20:20

  antey1969 написав:Очнитесь, какие тесты в аптеках? В Штатах тестов для врачей не хватает. А у нас их вообще ни в одной больнице нет.
У меня все больше складывается ощущение, что все наши граждане с фамилией Ляшко еще те пи... гм...


Тест на коронавирус от МОЗ :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

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zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 20:22

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Прочитав у драгунова:

Меркель официально объявила что заболевших в Германии будет 60-70%.
Это значит - примерно от 50 000 000 и выше.

Піпець!
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 20:35

Re: Эпидемия коронавируса в мире

без Драгунова пруф на Бильд
https://www.bild.de/politik/inland/poli ... .bild.html

«От 60 до 70 процентов людей в Германии будут заражены вирусом короны», - сказал канцлер Меркель (65 лет, ХДС) вскоре после начала заседания парламентской группы. В парламентской группе было молчание, сообщают участники.
Мда Канцлер , самое авторитетное немецкое издание, как то уже не получается уже не читать до обеда советских газет
Sinbad777
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 20:48

Мудрый шаг.
Казахстан массово отзывает своих студентов из Беларуси из-за коронавируса 2
10.03.2020, 21:22
Казахстан массово отзывает своих студентов из Беларуси из-за коронавируса
https://charter97.org/ru/news/2020/3/10/368905/
Вернуться студенты должны до четверга текущей недели.

Будут закрываться все границы?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 20:54

  Sinbad777 написав:без Драгунова пруф на Бильд
https://www.bild.de/politik/inland/poli ... .bild.html

«От 60 до 70 процентов людей в Германии будут заражены вирусом короны», - сказал канцлер Меркель (65 лет, ХДС) вскоре после начала заседания парламентской группы. В парламентской группе было молчание, сообщают участники.
Мда Канцлер , самое авторитетное немецкое издание, как то уже не получается уже не читать до обеда советских газет


Саме так, це з Більду. Тобто при 3% смертності, в Німечинні помре від 1.5 млн населення.
change_pm
 
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