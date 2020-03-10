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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 219220221222
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 21:07

Re: Эпидемия коронавируса в мире

М-да, парни, это уже становится просто неприличным.
У всех соседей, даже у крохотных, идет рост инфицированных, один Ляшко(тьфу, не к ночи будь помянут) никак не может "обнаружить" вирус. И это с нашим-то потоком заробитчан...
Возможно, потому что у него правильного микроскопа нет)))
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 21:15

  antey1969 написав:М-да, парни, это уже становится просто неприличным.
У всех соседей, даже у крохотных, идет рост инфицированных, один Ляшко(тьфу, не к ночи будь помянут) никак не может "обнаружить" вирус. И это с нашим-то потоком заробитчан...
Возможно, потому что у него правильного микроскопа нет)))

Отсутствие вируса экономит бюджетные деньги, которые и так в дефиците.
Потому лучшая тактика - отрицание.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 21:23

  Zebra написав:
  antey1969 написав:М-да, парни, это уже становится просто неприличным.
У всех соседей, даже у крохотных, идет рост инфицированных, один Ляшко(тьфу, не к ночи будь помянут) никак не может "обнаружить" вирус. И это с нашим-то потоком заробитчан...
Возможно, потому что у него правильного микроскопа нет)))

Отсутствие вируса экономит бюджетные деньги, которые и так в дефиците.
Потому лучшая тактика - отрицание.

Как жизнь- вирус,передающийся половым путём
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Мизантрóп
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