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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 10 бер, 2020 21:07
М-да, парни, это уже становится просто неприличным.
У всех соседей, даже у крохотных, идет рост инфицированных, один Ляшко(тьфу, не к ночи будь помянут) никак не может "обнаружить" вирус. И это с нашим-то потоком заробитчан...
Возможно, потому что у него правильного микроскопа нет)))
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antey1969
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Додано: Вів 10 бер, 2020 21:15
antey1969 написав:
М-да, парни, это уже становится просто неприличным.
У всех соседей, даже у крохотных, идет рост инфицированных, один Ляшко(тьфу, не к ночи будь помянут) никак не может "обнаружить" вирус. И это с нашим-то потоком заробитчан...
Возможно, потому что у него правильного микроскопа нет)))
Отсутствие вируса экономит бюджетные деньги, которые и так в дефиците.
Потому лучшая тактика - отрицание.
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Zebra
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Додано: Вів 10 бер, 2020 21:23
Zebra написав: antey1969 написав:
М-да, парни, это уже становится просто неприличным.
У всех соседей, даже у крохотных, идет рост инфицированных, один Ляшко(тьфу, не к ночи будь помянут) никак не может "обнаружить" вирус. И это с нашим-то потоком заробитчан...
Возможно, потому что у него правильного микроскопа нет)))
Отсутствие вируса экономит бюджетные деньги, которые и так в дефиците.
Потому лучшая тактика - отрицание.
Как жизнь- вирус,передающийся половым путём
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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