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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 10 бер, 2020 21:07
М-да, парни, это уже становится просто неприличным.
У всех соседей, даже у крохотных, идет рост инфицированных, один Ляшко(тьфу, не к ночи будь помянут) никак не может "обнаружить" вирус. И это с нашим-то потоком заробитчан...
Возможно, потому что у него правильного микроскопа нет)))
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antey1969
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Додано: Вів 10 бер, 2020 21:15
antey1969 написав:
М-да, парни, это уже становится просто неприличным.
У всех соседей, даже у крохотных, идет рост инфицированных, один Ляшко(тьфу, не к ночи будь помянут) никак не может "обнаружить" вирус. И это с нашим-то потоком заробитчан...
Возможно, потому что у него правильного микроскопа нет)))
Отсутствие вируса экономит бюджетные деньги, которые и так в дефиците.
Потому лучшая тактика - отрицание.
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Zebra
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Додано: Вів 10 бер, 2020 21:23
Zebra написав: antey1969 написав:
М-да, парни, это уже становится просто неприличным.
У всех соседей, даже у крохотных, идет рост инфицированных, один Ляшко(тьфу, не к ночи будь помянут) никак не может "обнаружить" вирус. И это с нашим-то потоком заробитчан...
Возможно, потому что у него правильного микроскопа нет)))
Отсутствие вируса экономит бюджетные деньги, которые и так в дефиците.
Потому лучшая тактика - отрицание.
Как жизнь- вирус,передающийся половым путём
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Додано: Вів 10 бер, 2020 22:37
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varlo
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Додано: Вів 10 бер, 2020 22:38
Sinbad777 написав:
«От 60 до 70 процентов людей в Германии будут заражены вирусом короны», - сказал канцлер Меркель (65 лет, ХДС) вскоре после начала заседания парламентской группы.
Да уж. Я считаю Меркель вполне здравомыслящим руководителем. Раз немцы ожидают у себя заболеваемость 60-70% (а это уже точно пандемия), то нужно просто морально приготовиться переболеть в этом году (у нас не Германия - все 100% будут).
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Додано: Вів 10 бер, 2020 22:48
varlo написав:
https://ua.interfax.com.ua/news/general/645990.html
Вводят и у нас карантин.
пипец завтра начнут выносить всё из АТБ
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Додано: Вів 10 бер, 2020 22:56
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Додано: Вів 10 бер, 2020 23:01
Игорь Алексеевич написав:
пипец завтра начнут выносить всё из АТБ
Хай виносять - быстрее прошлогодние запасы распродадут. Весна уже началась - не пропадем.
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Додано: Вів 10 бер, 2020 23:30
vladislavlvov написав:
еще вчера ужестожение было карантина..
но... упыри где маски.. секта поклонников свежего воздуха.. вот ур**..
И чем интересно помогут маски? Основная масса лихорадочно скупало бесполезные тряпочки, хотя для защиты надо маски-респираторы класса FFP2/FFP3 или респираторы типа N95, а еще лучше респираторы со сменными фильтрами многоразового использования. Так как данный тип вируса может проникать через слизистую глаз, то естественно использовать маску надо с защитой для глаз (очки). Так как вирус очень хорошо оседает на одежде необходим защитный костюм соответствующего класса или спецодежда, иначе вирус очень легко занести домой, где вы будете без маски. Сюда же желательно прорезиненую обувь, которую легко мыть + перчатки (одноразовые и для работы) + фильтры или защита для системы воздуховода в квартиру/дом.
П.С. Все еще считаете, что тряпичная масочка Вас защитит, а все кто ее не использует ур**?))
В связи с систематическим нарушением модераторами юридического документа, с названием "ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ФОРУМІВ на FINANCE.UA", считаю себя более не связаным обязательствами данного соглашения.
Игнор:рагули, наци, адепты майдана, порохоботы
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Додано: Вів 10 бер, 2020 23:34
Если кто не обратил внимание, то количество заболевших и умерших в Италии примерно в три раза выше чем в Китае, если соотносить к плотности и общему количеству населения.
Вот вам цена безалаберности.
Я предполагаю, что в Украине будет еще хуже, потому что по безалаберности мы можем ровняться с макаронниками, но уровень медицины все таки у них немного выше.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Вів 10 бер, 2020 12:08
ЛОБ
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