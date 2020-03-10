Додано: Вів 10 бер, 2020 23:30

vladislavlvov написав: еще вчера ужестожение было карантина..



но... упыри где маски.. секта поклонников свежего воздуха.. вот ур**.. еще вчера ужестожение было карантина..но... упыри где маски.. секта поклонников свежего воздуха.. вот ур**..

И чем интересно помогут маски? Основная масса лихорадочно скупало бесполезные тряпочки, хотя для защиты надо маски-респираторы класса FFP2/FFP3 или респираторы типа N95, а еще лучше респираторы со сменными фильтрами многоразового использования. Так как данный тип вируса может проникать через слизистую глаз, то естественно использовать маску надо с защитой для глаз (очки). Так как вирус очень хорошо оседает на одежде необходим защитный костюм соответствующего класса или спецодежда, иначе вирус очень легко занести домой, где вы будете без маски. Сюда же желательно прорезиненую обувь, которую легко мыть + перчатки (одноразовые и для работы) + фильтры или защита для системы воздуховода в квартиру/дом.П.С. Все еще считаете, что тряпичная масочка Вас защитит, а все кто ее не использует ур**?))