Додано: Сер 11 бер, 2020 06:25

This is what I think is most likely. It’s high. This article says around 10%. Infected HCWs exposing hospitalized non-COVID patients would be a recipe for disaster.Там реально счас ад.is what I think is most likely. It’s high. This article says around 10%. Infected HCWs exposing hospitalized non-COVID patients would be a recipe for disaster.Пофигизм в плане в плане защиты + нехватка возможностей реанимации стал причиной серьезной смертности в Италии. Они реально не справляются..