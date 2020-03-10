Sergey ShashkovХочу поделиться с теми, кто следит за коронавирусом. Для тех, кто не очень следит, я хотел написать отдельный пост, но пока ещё нет. Для тех, кто не в теме, сразу переходите к ссылке 6.Так вот, меня очень интересовало столь различная смертность в Италии и Южной Корее. Они обе получили первого заражённого примерно 20 января. Сейчас в Корее 7,513 подтверждённых случаев и «всего» 54 смерти, а в Италии 9,172 и 464 смерти ([1]), что больше почти на порядок. Население 51М против 60М в Италии.Ответ, видимо, состоит из нескольких частей.1. Повальное тестирование в Ю.Корее: там проведено уже более 210К тестов (больше 0.4% населения) [2], против ~50К в Италии (0.08% населения) [3]. Соответственно в Корее в выборке одновременно больше лёгких случаем, и раньше начинается лечение тяжёлых;2. В Италии, видимо, рекомендовано «терпеть» первые 7-10 заболевания и обращаться в больницу, только если всё плохо. По факту это означает, что люди обращаются уже с тяжёлой двусторонней пневмонией, лечение которой в 20% случаев требует разной жести типа искусственной вентиляции лёгких, обогащения крови кислородом и т.п. [4] И хотя не понятно (я не нашёл никакой статистики), помогает ли больничка на ранней стадии, но переход на правильный режим точно помогает. На ранней стадии точно нет какой-то заведомо работающей процедуры, которая избавит от пневмонии.3. UPD. Вероятно причиной п.2 является то, что в Италии число больничных коек на человека в 4 раза меньше [7]. Очевидно, что это также приводит к тому, что «на дому» лечится бОльшая доля тяжёлых случаев.4. UPD. Также в Италии в 2 раза больше людей возраста >65 лет, для которых вирус наиболее опасен. [8] vs [9]Вот здесь можно увидеть, какое оборудование требуется для лечения запущенных случаев: [5]Видимо, самая важная часть в «лечении» коронавируса — не допущение перехода в тяжёлое состояние. И есть некоторые рекомендации, которые понижают вероятность перехода. Также, видимо, нужно начинать активную фазу лечения (пусть и симптоматическую) до перехода заболевания в тяжёлую фазу. [6]PS. Любителям программировать. Геном коронавируса COVID-19 — занимает порядка 7500 байт. Слабо написать вирус с бинарным размером <7.5КБ, который поразит больше 100000 компьютеров? [11]Ссылки:1. Статистика…/opsdashboa…/index.html…2. Тесты в Корее3. Тесты в Италии…/C_17_pagineAree_5351_0_file.pdf4. Перевод поста итальянского врача Даниэле Маккини.5. Страница с видосом с лечением…/coronavirus-italian-doctor-says-figh…6. Видос известного системного биолога из Канады про это(знаю человека, который её знает лично и хвалит)7. Число больничных коек на 100,000 населения по странам8. Распределение по возрастам в Корее9. Распределение по возрастам в Италии10. Филогенетические деревья11. Первый геном вируса