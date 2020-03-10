Хочу поделиться с теми, кто следит за коронавирусом. Для тех, кто не очень следит, я хотел написать отдельный пост, но пока ещё нет. Для тех, кто не в теме, сразу переходите к ссылке 6.
Так вот, меня очень интересовало столь различная смертность в Италии и Южной Корее. Они обе получили первого заражённого примерно 20 января. Сейчас в Корее 7,513 подтверждённых случаев и «всего» 54 смерти, а в Италии 9,172 и 464 смерти ([1]), что больше почти на порядок. Население 51М против 60М в Италии. Ответ, видимо, состоит из нескольких частей. 1. Повальное тестирование в Ю.Корее: там проведено уже более 210К тестов (больше 0.4% населения) [2], против ~50К в Италии (0.08% населения) [3]. Соответственно в Корее в выборке одновременно больше лёгких случаем, и раньше начинается лечение тяжёлых; 2. В Италии, видимо, рекомендовано «терпеть» первые 7-10 заболевания и обращаться в больницу, только если всё плохо. По факту это означает, что люди обращаются уже с тяжёлой двусторонней пневмонией, лечение которой в 20% случаев требует разной жести типа искусственной вентиляции лёгких, обогащения крови кислородом и т.п. [4] И хотя не понятно (я не нашёл никакой статистики), помогает ли больничка на ранней стадии, но переход на правильный режим точно помогает. На ранней стадии точно нет какой-то заведомо работающей процедуры, которая избавит от пневмонии. 3. UPD. Вероятно причиной п.2 является то, что в Италии число больничных коек на человека в 4 раза меньше [7]. Очевидно, что это также приводит к тому, что «на дому» лечится бОльшая доля тяжёлых случаев. 4. UPD. Также в Италии в 2 раза больше людей возраста >65 лет, для которых вирус наиболее опасен. [8] vs [9]
Вот здесь можно увидеть, какое оборудование требуется для лечения запущенных случаев: [5]
Видимо, самая важная часть в «лечении» коронавируса — не допущение перехода в тяжёлое состояние. И есть некоторые рекомендации, которые понижают вероятность перехода. Также, видимо, нужно начинать активную фазу лечения (пусть и симптоматическую) до перехода заболевания в тяжёлую фазу. [6]
PS. Любителям программировать. Геном коронавируса COVID-19 — занимает порядка 7500 байт. Слабо написать вирус с бинарным размером <7.5КБ, который поразит больше 100000 компьютеров? [11]
vladislavlvov написав:еще вчера ужестожение было карантина..
но... упыри где маски.. секта поклонников свежего воздуха.. вот ур**..
И чем интересно помогут маски? Основная масса лихорадочно скупало бесполезные тряпочки, хотя для защиты надо маски-респираторы класса FFP2/FFP3 или респираторы типа N95, а еще лучше респираторы со сменными фильтрами многоразового использования. Так как данный тип вируса может проникать через слизистую глаз, то естественно использовать маску надо с защитой для глаз (очки). Так как вирус очень хорошо оседает на одежде необходим защитный костюм соответствующего класса или спецодежда, иначе вирус очень легко занести домой, где вы будете без маски. Сюда же желательно прорезиненую обувь, которую легко мыть + перчатки (одноразовые и для работы) + фильтры или защита для системы воздуховода в квартиру/дом. П.С. Все еще считаете, что тряпичная масочка Вас защитит, а все кто ее не использует ур**?))
Вы бы дружок мои посты месячной давности на этой ветке бы посмотрели и остальных тоже.все кто хотел те и купили.. А теперь правительство только и может рассказывать что они не нужны вместо того чтобы за месяц наладить производство ..
vladislavlvov написав:This is what I think is most likely. It’s high. This article says around 10%. Infected HCWs exposing hospitalized non-COVID patients would be a recipe for disaster. Там реально счас ад.
https://t.co/gPxgYnjM0oThis is what I think is most likely. It’s high. This article says around 10%. Infected HCWs exposing hospitalized non-COVID patients would be a recipe for disaster.
https://t.co/gPxgYnjM0o Пофигизм в плане в плане защиты + нехватка возможностей реанимации стал причиной серьезной смертности в Италии. Они реально не справляются..
Давайте поможем братній Італіі медиками, особенно тех, кто работает в частных клиниках (на которых тут многие чуть ли не молятся) )))
vladislavlvov написав:Вы бы дружок мои посты месячной давности на этой ветке бы посмотрели и остальных тоже.все кто хотел те и купили..
Посмотрел, вижу что многие уже в истерике месяц))) Очевидно, что многим надо не маски, а медицинская помощь иного характера.Мнительность и сезонные растройства корректируются. П.С. Будьте здоровы)
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YKK написав:И чем интересно помогут маски? Основная масса лихорадочно скупало бесполезные тряпочки, хотя для защиты надо маски-респираторы класса FFP2/FFP3 или респираторы типа N95, а еще лучше респираторы со сменными фильтрами многоразового использования. Так как данный тип вируса может проникать через слизистую глаз, то естественно использовать маску надо с защитой для глаз (очки). Так как вирус очень хорошо оседает на одежде необходим защитный костюм соответствующего класса или спецодежда, иначе вирус очень легко занести домой, где вы будете без маски. Сюда же желательно прорезиненую обувь, которую легко мыть + перчатки (одноразовые и для работы) + фильтры или защита для системы воздуховода в квартиру/дом. П.С. Все еще считаете, что тряпичная масочка Вас защитит, а все кто ее не использует ур**?))
Смотрите статистику. В Китае всех заставили носить любые маски и новых зараженных там скоро будет 0. В Италии умники всем раструбили, что маски не помогают, "их должны одевать только больные" и вот результат - задница по всей стране. Не слушайте умников, которые продали со складов все средства защиты, а теперь рассказывают, что они не нужны. Любая маска в зараженном помещении лучше, чем ничего. Да, пусть защита не 100%, как у FFP3, но и не нулевая.