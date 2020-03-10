Додано: Сер 11 бер, 2020 09:29

Пишут, что в связи с резкой нехваткой аппаратов ИВЛ и оксигенации лёгких в Италии задумываются, чтобы подключать к ним тех, кто имеет больше шансов на терапевтический успех.

Переведя на циничный язык, 80+ уже пожили, всё видели, много испытали, придётся делать непростой выбор и подключать только тех, кто помоложе, у них будущего больше.

Востаннє редагувалось freeze в Сер 11 бер, 2020 09:30, всього редагувалось 1 раз.

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.