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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 11 бер, 2020 09:29
Пишут, что в связи с резкой нехваткой аппаратов ИВЛ и оксигенации лёгких в Италии задумываются, чтобы подключать к ним тех, кто имеет больше шансов на терапевтический успех.
Переведя на циничный язык, 80+ уже пожили, всё видели, много испытали, придётся делать непростой выбор и подключать только тех, кто помоложе, у них будущего больше.
Востаннє редагувалось freeze
в Сер 11 бер, 2020 09:30, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 11 бер, 2020 09:30
YKK написав: Schmit написав:
Любая маска в зараженном помещении лучше, чем ничего. Да, пусть защита не 100%, как у FFP3, но и не нулевая.
Это не так, обычная маска Вам ничем не оможет. Бесполезная вещь. Именно нулевая эффективность
С чего вы взяли?
FFP2/FFP3 задерживает 95/99% загрязнений.
FFP1 (трехслойная медмаска) - 80% загрязнений.
Вы хотите маня убедить, что 80% - то же что и 0%?
Общеизвестно, что для заражения в организм должен попасть не один вирус, а некоторое критическое количество патогена. Любая маска, даже плохо фильтруя воздух, снижает концентрацию патогена, соответственно снижается вероятность заражения.
Востаннє редагувалось Schmit
в Сер 11 бер, 2020 09:35, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 11 бер, 2020 09:31
YKK написав: Schmit написав:
Любая маска в зараженном помещении лучше, чем ничего. Да, пусть защита не 100%, как у FFP3, но и не нулевая.
Это не так, обычная маска Вам ничем не оможет. Бесполезная вещь. Именно нулевая эффективность
Не спорьте ))) Пусть носят на здоровье, самовнушение великая вещь.
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Додано: Сер 11 бер, 2020 09:49
vladislavlvov написав: YKK написав:
И чем интересно помогут маски? Основная масса лихорадочно скупало бесполезные тряпочки, хотя для защиты надо маски-респираторы класса FFP2/FFP3 или респираторы типа N95, а еще лучше респираторы со сменными фильтрами многоразового использования. Так как данный тип вируса может проникать через слизистую глаз, то естественно использовать маску надо с защитой для глаз (очки). Так как вирус очень хорошо оседает на одежде необходим защитный костюм соответствующего класса или спецодежда, иначе вирус очень легко занести домой, где вы будете без маски. Сюда же желательно прорезиненую обувь, которую легко мыть + перчатки (одноразовые и для работы) + фильтры или защита для системы воздуховода в квартиру/дом.
П.С. Все еще считаете, что тряпичная масочка Вас защитит, а все кто ее не использует ур**?))
Вы бы дружок мои посты месячной давности на этой ветке бы посмотрели и остальных тоже.все кто хотел те и купили..
Вы считаете, что это аргумент?
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Додано: Сер 11 бер, 2020 09:52
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Додано: Сер 11 бер, 2020 09:54
freeze написав:
Пишут, что в связи с резкой нехваткой аппаратов ИВЛ и оксигенации лёгких в Италии задумываются, чтобы подключать к ним тех, кто имеет больше шансов на терапевтический успех.
Переведя на циничный язык, 80+ уже пожили, всё видели, много испытали, придётся делать непростой выбор и подключать только тех, кто помоложе, у них будущего больше.
Ну что ж, во время войны именно так и поступали.
В первую очередь лечили среднетяжелых, имевших хорошие шансы вычухаться, потом легких. Тяжелых на грани безнадежных в последнюю очередь.
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Додано: Сер 11 бер, 2020 10:17
freeze написав:
Пишут, что в связи с резкой нехваткой аппаратов ИВЛ и оксигенации лёгких в Италии задумываются, чтобы подключать к ним тех, кто имеет больше шансов на терапевтический успех.
Переведя на циничный язык, 80+ уже пожили, всё видели, много испытали, придётся делать непростой выбор и подключать только тех, кто помоложе, у них будущего больше.
Все так и есть.
Только решает не возраст, а степень тяжести.
У нас в Украине точно такие же инструкции, и они соответствуют международным предписаниям медицины катастроф.
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Додано: Сер 11 бер, 2020 10:23
Schmit написав:
С чего вы взяли?
Из описания степени защиты и класса фильтрации, ГОСТа
Schmit написав:
FFP2/FFP3 задерживает 95/99% загрязнений.
FFP1 (трехслойная медмаска) - 80% загрязнений.
Загрязнения бывают разные.Например:
FFP1 респираторы имеют низкую эффективность фильтрации и степень очистки до 80%, защищают только от крупнодисперсных твердых аэрозолей (крупной пыли). Позволяют защищать органы дыхания при загрязнениях до 4 ПДК (предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ).
Применяются при работе с нетоксичной пылью, при строительстве, деревообработке, хорошо защищают от частиц цемента, пыльцы, угля, металлических опилок и тому подобных крупных частиц пыли.
FFP2 респираторы очищают до 94% загрязнений, имеют среднюю эффективность и кроме вышеперечисленных загрязнений фильтруют также мелкодисперсные и жидкие аэрозоли. Применяются при загрязненности воздуха до 12 ПДК, при работе с пылью средней токсичности, пылью твердой древесины, углем, при электросварке, улавливают жидкие аэрозоли на основе масла и воды.
FFP3 респираторы обладают высокой эффективностью, очищают до 99% примесей, позволяют работать при загрязненности до 50 ПДК (по другим данным до 30 ПДК) и защищают органы дыхания помимо вышеперечисленных загрязнений также от мелкодисперсных твердых и жидких аэрозолей.
Применяются при работе с токсичной пылью, асбестом, радиоактивной пылью и для защиты от бактерий и вирусов, улавливают споры плесени
Вирус распространяется в т.ч воздушно-капельным путем
, т.е с помощью капелек жидкости. Размер вируса явно меньше частиц пыли.Вопрос- какая эффективность защиты
от вируса будет обычной маски и респиратора соответствующего класса?
Schmit написав:
Вы хотите маня убедить, что 80% - то же что и 0%?
Никого не собираюсь убеждать. Я за просвещение, здравый смысл и против фуфломицынов, всеобщей истерии и нагнетания. Если считаете, что маска Вас защитит пользуйтесь на здоровье.
В связи с систематическим нарушением модераторами юридического документа, с названием "ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ФОРУМІВ на FINANCE.UA", считаю себя более не связаным обязательствами данного соглашения.
Игнор:рагули, наци, адепты майдана, порохоботы
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Додано: Сер 11 бер, 2020 10:34
YKK написав:
Вопрос- какая эффективность защиты от вируса будет обычной маски и респиратора соответствующего класса?
Наверно эффективность защиты у обычной трехслойной маски будет низкая. Но низкая все же лучше чем полное ее отсутствие.
Миром правит вероятность и нужно помнить об этом.
Востаннє редагувалось Schmit
в Сер 11 бер, 2020 10:38, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 11 бер, 2020 10:35
Одесские сайты пишут, что и без коронавируса больницы заполнены.
Грипп и ОРВИ наступают. Пульмонологические отделения детских больниц Одессы переполнены настолько, что маленьких пациентов приходится класть в коридорах.
Речь идет о циркуляции гриппа А H1N1, а также некоторых вирусов негриппозной этиологии.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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