YKK написав: Никого не собираюсь убеждать. Я за просвещение, здравый смысл и против фуфломицынов, всеобщей истерии и нагнетания. Если считаете, что маска Вас защитит пользуйтесь на здоровье.
Гм... в Китае за хождение без маски банально били "активисты" с красными повязками.))) На распространение эта самая маска влияет весьма сильно, т.к. слюна от инфицированного(он может не иметь симптомов и прекрасно себя чувствовать) не летит на метр вокруг при каждом чихе, да и при дыхании большая часть капелек влаги останется у него на тыльной стороне маски и щеках. Как следствие, взвесь в воздухе или не появляется или имеет гораздо меньшую насыщенность. Не такие уж китайцы идийоты. Они не предлагают имбу, а просто на каждом шагу уменьшают шансы на распространение: там на 10%, там на 20%, там на 50% - и останавливают эпидемию.
Когда-то видел де*** видео о том, что якобы презервативы не защищают от беременности и спида потому что спера отозоид и уж тем более вирус намного меньше чем расстояние между атомами латекса. Там ещё такая графика была с шариками атомов и как сквозь них все проходит... Вот явно есть что-то родственное с утверждениями, что маски никак не защищают.
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Ну от почитав чергові новини , подивився "офіційний сайт" ( хто не в курсі - https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps ... 7b48e9ecf6 ) . І Зрозумів - що австалійці ще дуже навіть оптимісти ... В моєму найгіршому сценарію смертей буде млн 120 ... Зверніть увагу на Німеччину та Італію , ну і просто прикиньте кількість "груп найбільшого ризику " в світі і в розвинених країнах ( в цьому плані ми до них навіть набагато ближче , ніж "нерозвинені" ) . У нас в "середньому" варіанті виходить більше 0.5 млн смертей ... Це вже стає дуже навіть "стрьомним" ...
❗️В Киеве закрывают кинотеатры и развлекательные зоны в ТРЦ до конца марта
Хоть в Киеве не зарегистрирован ни один случай заболевания коронавирусом, КГГА решила сработать на опережение. Согласно распоряжению Виталия Кличко, с 12 марта и предварительно до конца месяца:
➡️ временно ограничен образовательный процесс в детских садах, средних школах и ВУЗах, а также в спортивных школах ➡️ ограничено проведение массовых мероприятий в столице: концертов, конференций, и даже киносеансов ➡️ будут закрыты развлекательные центры и зоны в шопинг-молах